Avviso assegnazione nuovi loculi e ossarine al cimitero di San Michele

Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei nuovi loculi e delle ossarine nel cimitero di San Michele. Il termine di presentazione delle domande scade il 14 febbraio.

L’assegnazione avverrà in base ai criteri stabiliti dal regolamento comunale, privilegiando le richieste per salme provvisoriamente tumulate, defunti privi di loculo al momento del decesso e viventi con età superiore ai 70 anni. Sarà redatta una graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e il rispetto delle priorità previste.

La concessione avrà una durata di 50 anni, con i seguenti costi: ossarine 745 euro, loculi (1ª-3ª fila) 4.050 euro, loculi (4ª-5ª fila) 3.850 euro.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, appunto entro il 14 febbraio, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune. È possibile inviarle in busta chiusa presso la sede comunale o tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it.

Per assistenza nella compilazione o chiarimenti, il personale dell’Ufficio Patrimonio è disponibile ai seguenti numeri: 0733-641322 (tutti i giorni 10-13), 0733-641219 (martedì pomeriggio e sabato 25 gennaio e 8 febbraio), 0733-641302 (tutti i giorni 10-13 e sabato 18 gennaio e 1 febbraio).

Le richieste presentate prima della pubblicazione dell’avviso non saranno prese in considerazione. Il Comune si riserva inoltre di pubblicare un nuovo avviso qualora residuassero loculi non assegnati.