Il foliage del Canfaito tra i cinque migliori d’Italia: parola del Touring Club

C’è anche San Severino tra le cinque realtà Bandiera arancione selezionate dal Touring Club Italiano per ammirare il foliage d’autunno.

Per seguire quello che viene presentato come “uno spettacolo unico e imperdibile in questa stagione”, il Tci consiglia di raggiungere, a circa 1.000 metri di quota, la faggeta di Canfaito, nel territorio della Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del Monte Canfaito.

“Qui potrete passeggiare immersi fra faggi secolari, tra cui il faggio più antico delle Marche, inserito tra i 300 alberi monumentali d’Italia”, ricorda la pagina del Touring Club Italiano raggiungibile al link https://www.touringclub.it/notizie/bandiere-arancioni/cinque-borghi-bandiera-arancione-da-visitare-in-autunno-per-ammirare-il-foliage .

Si legge anche che “San Severino Marche, città d’arte, è tra i più importanti e pittoreschi centri della provincia di Macerata. Attraversata dal fiume Potenza, è equidistante dal mare Adriatico e dai monti Sibillini. Da visitare anche alcuni castelli sparsi sul territorio come Elcito, Pitino e Aliforni”.

Per conoscere le altre bellezze della città il Tci consiglia anche la lettura di una scheda sulla destinazione scelta https://www.touringclub.it/destinazioni/san-severino-marche