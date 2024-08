A settembre si rinnova il Consiglio provinciale: Parcaroli resta presidente

Si terranno domenica 29 settembre le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio costituito nella sede della Provincia, in corso della Repubblica 28.

“Come stabilito della legge 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) che ha riformato le Province – spiega il presidente Sandro Parcaroli – il Consiglio provinciale resta in carica due anni, a differenza del presidente che, invece, viene eletto per quattro anni. Per questo ora dobbiamo procedere con le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio. L’attuale assise è stata proclamata il 19 dicembre 2021 e sarebbe dovuta decadere il 19 dicembre 2023, ma è stata prorogata per via delle elezioni comunali dello scorso giugno, che hanno interessato oltre il 50% degli aventi diritto al voto. Per questo, il termine per le elezioni del Consiglio provinciale è stato differito per legge al 45esimo giorno successivo all’ultima proclamazione degli eletti”.

A votare, infatti, saranno i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni. Per essere ammessi a votare dovranno esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento.

Il Consiglio sarà costituito da 12 componenti, sette per la maggioranza e cinque per l’opposizione. Possono essere eletti come consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. L’elezione del Consiglio avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un minimo di 6 candidati a un massimo di 12, che dovranno assicurare un’adeguata presenza di quote “rosa” (nessuno dei due sessi, infatti, può essere rappresentato da oltre il 60% di candidati).

La lista generale degli aventi diritto al voto sarà approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro venerdì 30 agosto, mentre le liste con i candidati andranno presentate all’Ufficio elettorale provinciale (costituito sempre nella sede dell’Ente, in corso della Repubblica) dalle 8 alle 20 di domenica 8 settembre e dalle 8 alle 12 di lunedì 9 settembre. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avverranno il giorno successivo alle operazioni di voto, lunedì 30 settembre.