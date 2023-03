E’ stato parzialmente riaperto al traffico, dopo più di 12 ore di lavoro, il tratto della strada 361 “Septempedana” interessato da un incidente, avvenuto questa mattina intorno alle ore 5.30 all’altezza del chilometro 56 + 200.

Un mezzo pesante di una ditta di trasporti di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, dopo aver urtato il parapetto del ponte sul fosso dell’Intagliata è finito nella scarpata sottostante facendo un volo di oltre 6 metri.

Il conducente del mezzo è stato estratto sano e salvo dalla cabina del mezzo (che era finito ruote all’aria). Ha riportato, infatti, ferite non gravi anche se è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Dopo lo schianto, ultimate le lunghe operazioni di rimozione del mezzo, la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire il recupero del carico finito nel fossato sottostante la sede stradale: interi bancali di frutta, verdura e pesce che avrebbero dovuto rifornire il punto vendita Coop di via Virgilio da San Severino.

Poi si è provveduto alla messa in sicurezza e alla transennatura del lato del ponte teatro dell’incidente. Il personale Anas, che ha lavorato congiuntamente all’ufficio Manutenzioni del Comune, al comando della Polizia locale e al personale del servizio segnaletica, ha predisposto nel tratto interessato dal sinistro il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Contrariamente a quanto sembrava paventarsi nelle prime ore, il ponte resterà aperto – solo su un lato – anche al passaggio dei pedoni visto che il tratto di strada in questione è anche un importante collegamento, pure pedonale, con il vicino ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

Intenso per tutta la giornata odierna il lavoro degli agenti della Polizia locale sulla viabilità ordinaria dell’area urbana. La chiusura del ponte, infatti, ha creato non pochi problemi alla circolazione cittadina. Per evitare al massimo ogni disagio sono stati approntati percorsi alternativi cambiando anche il senso di marcia di alcune vie del centro. A presidiare incroci e snodi anche sulla viabilità extraurbana, insieme agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, quelli dell’Associazione nazionale Carabinieri e i militari della locale stazione dei Carabinieri con i colleghi del nucleo Forestale.

Il sindaco Rosa Piermattei è rimasta costantemente in contatto con dirigenti e tecnici Anas ed ha riorganizzato, con l’assessore alla Polizia locale, Jacopo Orlandani, e con il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, la viabilità facendo fronte anche ai momenti più critici come quello dell’uscita dalle scuole degli studenti che solitamente coincide con un grosso afflusso di mezzi nel centro urbano cittadino.