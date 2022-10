Si è spento all’età di 97 anni il dottor Idolo (Italo) Pierandrei, persona stimata e benvoluta da tutti. Lascia la moglie Giuliana, i figli Pier Domenico (consigliere comunale nella passata legislatura), Carla, Paola e Marco (pure lui medico, come suo padre).

I funerali avranno luogo giovedì 6 ottobre, alle 9.30, nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.

Il dottor Pierandrei, andato in pensione all’inizio degli anni ’90, è stato una colonna dell’ospedale di San Severino. Dopo la laurea, si trasferì nel ’53 negli Stati Uniti dove rimase a studiare e lavorare come chirurgo per 15 anni. Poi il ritorno in Italia, era il 1968. Qualche incarico importante in altri ospedali fino al momento in cui riuscì a rientrare a San Severino come chirurgo. In vent’anni di professione ha vissuto il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura del “Bartolomeo Eustachio” e ha contribuito a far diventare il nostro ospedale un fiore all’occhiello della sanità marchigiana.

E il suo impegno per la città è testimoniato anche dall’esperienza che fece come consigliere comunale.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione, soprattutto fra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti belli della propria vita.