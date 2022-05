Sfiora il colpaccio ma torna a casa comunque con un punto pesante il Blugallery San Severino di serie C di pallanuoto impegnato nella difficile vasca di Ravenna. La 13^ giornata di campionato è fortunata per i ragazzi di Giannicola Pontoni che al termine concludono sull’8-8 con i ravennati. Pronostici ovviamente tutti a favore dei padroni di casa quarti in classifica, con i settempedani che al penultimo posto cercano risultato per districarsi dalla zona calda. I ravennati partono forte, portandosi sul doppio vantaggio, ma i settempedani non si deconcentrano e cominciano a macinare gioco, chiudendo la prima frazione sul minimo svantaggio: 3-2. Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo e si va al cambio di campo sul 5-2.

«A questo punto – racconta soddisfatto mister Pontoni – comincia un’altra partita per il nostro settebello che in difesa concede poco ed in attacco diventa più cinico grazie ai goal di Svampa e Pontoni che consentono di ricucire il punteggio fino al 6-5». Nell’ultimo quarto gli ospiti sembrano mostrare una migliore condizione atletica, le due squadre rimangono a stretto contatto di gomito fin quando i giallorossi locali provano l’allungo decisivo sull’8-6 a 3 minuti dal termine. La squadra di mister Pontoni, però, mantiene alto il ritmo e trova la forza di pareggiare ad 1’-30” dal termine con il solito Svampa. Il match termina con un punto a testa che è sicuramente più utile al Blugallery in ottica salvezza. Da notare il poker di reti del bomber Svampa, il tris di Pontoni e l’acuto di Valeri.

Intanto l’Under 16 Blugallery di pallanuoto batte il Pian del Bruscolo e sfida La Vela Ancona, mentre l’Under 20 cede al Moie e chiude il proprio torneo al quarto posto. Questi i verdetti del passato weekend. Nell’impianto di San Severino i settempedani, che all’andata si erano imposti con un goal di scarto, si sono ripetuti al termine di un match emozionante. La partita si annuncia subito combattuta, con le difese a farla da padrone e primo quarto che termina sull’insolito punteggio di 0-0. Nella seconda frazione i padroni di casa risultano più efficaci e, grazie ad una doppietta di Zamponi, vanno al cambio di campo in vantaggio. Nella ripresa i portieri continuano ad essere i protagonisti ma i settempedani, grazie alle ampie rotazioni, trovano la via del gol con i giovani Anibaldi e Pontoni. In apertura di ultima frazione il Blugallery conduce per 4-1. Barboni chiude definitivamente la porta settempedana e l’esperto Perticarari con una doppietta suggella il tennistico 6-1 finale che vale aritmeticamente il secondo posto.

Nell’ultima di campionato Under 20 in casa contro il Moie, invece, gli ospiti sono più precisi al tiro e chiudono il primo parziale in vantaggio: 2-3. Nel secondo quarto non bastano un super Barboni ed un ottimo Svampa, difatti i vallesini sono sempre in testa per 3-5. Impennata d’orgoglio per i padroni di casa che tentano di riaprire i giochi e con le reti dello scatenato Svampa e di Montecchia riacciuffano il Moie sul 6-6. Poi, però, gli ospiti alla lunga trovano energie insperate e si impongono per 8-10. Il Blugallery Under 20 termina tuttavia il campionato in una rassicurante quarta posizione.

