Circolo “Il Grillo” contrario al progetto: “Giù le mani dall’acqua di Potenza, Scarzito e Chienti”

In merito al progetto del Consorzio di Bonifica delle Marche di utilizzare le acque del fiume Potenza e del suo affluente Scarzito (nonché del Chienti), per alimentare, tramite condotta forzata, il lago di Castreccioni situato nei pressi di Cingoli, il Circolo “Il Grillo” Legambiente di San Severino dichiara la propria totale contrarietà a questa opera, non solo per l’impatto ambientale devastante che produrrebbe, ma anche per le gravissime conseguenze economiche e sociali che si avrebbero con il sottrarre risorse idriche a dei territori che già nel recente passato hanno sofferto per fenomeni di siccità. Sono ormai quarant’anni che questo progetto viene più volte presentato: ogni volta, le Amministrazioni locali ed associazioni lo hanno bocciato in maniera netta (anche il Ministero dell’Ambiente) e anche questa volta è stato rigettato dai sindaci di Fiuminata, Pioraco e Sefro.

Pertanto il Circolo “Il Grillo” invita gli Enti che insistono nella valle del Potenza ad adottare, qualora ancora non si siano espressi, ogni possibile atto ed iniziativa che tenda a bloccare, in modo definitivo, questo progetto.

Circolo Legambiente “Il Grillo” San Severino Marche