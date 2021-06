Anniversario: Decio e Anke festeggiano le nozze di diamante

Nozze di diamante per Decio Bisonni e Anke Schroeder, festeggiati dai loro tre figli – Thomas, Claudia e David -, da sette nipoti e due pronipoti. Una bella famiglia, la loro, che ha avuto origine il giorno in cui si giurarono eterno amore. Era il 23 giugno del 1961.

Decio, a quei tempi, si trovava in Germania per lavoro e in un paesino alla periferia di Amburgo, Neuenfelde, conobbe una giovanissima Anke. S’innamorarono, poi ben presto decisero di sposarsi. Lo fecero là e solo più tardi vennero in Italia, a San Severino, paese d’origine di Decio, dove ancora oggi vivono.

Sessant’anni passati insieme, tra sorrisi e sacrifici, pronti sempre a rimboccarsi le maniche per tirar su figli e nipoti, lavorando con serietà e passione.

Ieri la festa per il dolce anniversario, con l’immancabile torta e il brindisi alla loro unione.