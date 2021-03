Vaccini anti-Covid, “Da 10 giorni mia madre aspetta di essere richiamata dall’Asur”

“Invio queste poche righe per denunciare le difficoltà in cui si trovano gli anziani aventi diritto al vaccino”.

Inizia così una lettera aperta di Claudio Scarponi che racconta i disagi affrontati in questi giorni da molti cittadini di fronte a una campagna di vaccinazione contro il Covid-19 portata avanti da Regione e Asur tra mille problemi.

“Il giorno 13 marzo mi sono recato con mia madre di 85 anni al punto di vaccinazione presso la Sala Italia di San Severino, come indicato nella prenotazione online – scrive Claudio Scarponi -. Essendo mia mamma diabetica, ed essendo prevista la vaccinazione con Astrazeneca, dopo 3 ore di attesa, il medico addetto al controllo ha preferito in via precauzionale non procedere all’iniezione del farmaco tanto discusso e rinviare la somministrazione con altro tipo di vaccino. Siamo stati congedati con un ‘Sarete richiamati dall’Asur’. Ebbene, dopo 10 giorni nessuna notizia: provo a chiamare al numero verde (spesso occupato) e nessuno sa indicarmi se e quando mia madre sarà sottoposta al vaccino. Abbiamo perso una prenotazione solo perché quel giorno c’era soltanto quel tipo di vaccino. Dov’è la priorità per chi ha una seria patologia ed è ultraottantenne? Perché non si attiva un altro numero per queste persone malate che sono state rimandate a casa? E perché non si sospende per qualche giorno la vaccinazione al personale scolastico, visto che le scuole sono chiuse? Eppure sono arrivate sia nuove dosi di Moderna che di Pifzer…”.

AGGIORNAMENTO

“Sono riuscito a parlare, dietro mia telefonata, con il Call center. Erano le ore 14 di oggi, martedì 23 marzo. Mi hanno dato appuntamento a Macerata per il prossimo 23 aprile, ma non si sa che tipo di vaccino faranno a mia madre. ‘Su questo si dovrà informare lei’, è stata la risposta dell’operatore”.