Riparte il volley: torna anche coach Adrian Pablo Pasquali

Nata 45 anni fa, la Società San Severino Volley ha basi solide e la giusta maturità per lasciarsi alle spalle anche il Covid. Il consiglio direttivo ha varato un progetto di rilancio triennale che dà continuità al lavoro già impostato e punta alla crescita dei più giovani sia nel settore femminile sia in quello maschile. Dal minivolley alle due prime squadre – entrambe iscritte alla serie D – parliamo di un movimento di oltre 150 tesserati. “Il nostro scopo – dice il presidente Cesare Martini – è quello di interpretare veramente la funzione sociale dello sport, tenendo impegnati in palestra tanti ragazzi e ragazze e allontanandoli così dalle derive di questi tempi, grazie ai sani valori e ai principi formativi che la pallavolo, gioco di squadra e di concentrazione, riesce sempre a trasmettere”.

In questo quadro generale si inserisce un organigramma di qualificati allenatori che presenta diverse novità. Innanzi tutto torna a San Severino il maceratese Adrian Pablo Pasquali, il quale non ha bisogno di particolari presentazioni visti i suoi positivi trascorsi settempedani e le recenti esperienze tecniche maturate sulle panchine di squadre di livello nazionale. A lui saranno affidate le formazioni Under 13 maschile, Under 15 e Under 17 femminile e la serie D femminile. Confermato nello staff l’altro campione della pallavolo maceratese, Roberto Vagni, giunto a San Severino all’inizio della scorsa stagione: sarà il coach dell’Under 19 e della 1^ Divisione femminili. Nelle due Under 13, poi, avremo lo stesso Vagni e il settempedano Lorenzo Muscolini, coadiuvato dalla giovane Alessia Lullo.

In campo maschile altre due conferme: la serie D sarà affidata a Mauro Cataldi, mentre Andrea Nardi allenerà l’Under 17.

Infine il minivolley: la coordinatrice sarà Alessandra Meschini, impegnata pure nel “progetto scuola” se dovesse concretizzarsi anche quest’anno – come auspicabile – con l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. A supporto del minivolley ci sarà Francesca Paoloni, giocatrice in serie D. L’attività promozionale inizierà – nel rispetto delle norme anti-Covid – lunedì 7 settembre e proseguirà al palasport “Ciarapica” mercoledì 9 e venerdì 11 settembre, dalle ore 9 alle ore 12. I corsi veri e propri, invece, partiranno lunedì 14 settembre, sempre al palas: per i nuovi iscritti (che abbiano compiuto i 5 anni) è prevista l’iscrizione gratuita fino al 31 dicembre. “Un’iniziativa di promozione pensata per quei bimbi che vogliono provare ad avvicinarsi a questo sport, che magari non sanno ancora praticare, ma di cui hanno sentito parlar molto bene”, come sottolinea il presidente Martini.

Dunque, una San Severino Volley decisa a ripartire col piede sull’acceleratore, anche se – di fatto –, una volta terminato il lockdown, i motori si sono subito riaccesi. Il sodalizio, infatti, nei mesi di giugno e luglio ha riaperto le porte del palasport per allenamenti individuali dei propri tesserati e in più ha organizzato (in collaborazione con Comune e società di calcio) il Campus estivo per i bambini dai 5 agli 11 anni, pure quest’anno molto partecipato. Il Club, infine, ha assunto la gestione del campo di beach volley al rione Settempeda, dove molti ragazzi amano divertirsi nel periodo estivo e dove si svolge, dall’1 al 5 settembre, la seconda edizione del torneo cittadino.