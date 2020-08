Italiano Junior: al “San Pacifico” selettiva a… porte chiuse

Il crossodromo del “San Pacifico” ha ospitato ieri (2 agosto) la seconda selettiva del campionato italiano MX Junior dell’area Centro-sud. E’ stato un fine settimana caratterizzato da un caldo asfissiante che ha messo in luce le grandi doti atletiche dei ragazzi in gara. Al via un buon numero di partecipanti, provenienti dalle Marche, dalle regioni limitrofe e da quelle meridionali; diverse le presenze straniere alla competizione. Ottima l’organizzazione del Moto Club settempedano che ha fatto rispettare, con grande rigore, le normative vigenti sulla prevenzione anti-Covid 19. Il resto l’hanno fatto i piloti sfornando uno spettacolo di primo livello. Da segnalare che a causa del gran caldo sono state accorciate di un giro tutte le manche in programma.

Classe 125

Nella 125 cc ancora una doppia vittoria per Valerio Lata che si presenta alle finali come uno dei favoriti d’obbligo. Il salto di categoria è stato indolore per il pilota romano che ha ripreso a vincere come nella 85 cc.

Nella prima frazione dopo la bella partenza di Iacopo Fabbri si è formato un trenino composto da Tiberio Mazzantini (KTM), Cosimo Bellocci (HSQV) e Valerio Lata (KTM Marchetti). Dopo un paio di giri però Mazzantini cade e Fabbri deve cedere il passo a Lata che prende il comando. Di li a poco Bellocci lo attacca e passa a condurre per alcune tornate. Lata studia la situazione ed a metà gara sferra l’attacco decisivo per poi tenere a bada agevolmente il suo rivale. Al traguardo dietro ai due chiude il podio Morgan Bennati (HSQV) che ha saputo approfittare degli errori degli altri.

La seconda manche vede l’hole shot Pro Grip di Alessandro Sadovschi che regge per un paio di curve a Lata che questa volta non vuole correre rischi e mette tra se e gli inseguitori le giuste distanze. Ottima prova per Giorgio Di Crescenzo (KTM) che ha tenuto la seconda piazza per tutta la gara, terzo Cosimo Bellocci (HSQV) autore di una bella rimonta dopo una partenza non felicissima e quarto giunge Morgan Bennati (HSQV).

Il podio di giornata vede Valerio Lata (1°/1°) svettare su Cosimo Bellocci (2°/3°) e Morgan Bennati (3°/4°).

In campionato Lata (KTM) chiude a punteggio pieno con 1.000 punti, seguito da Bellocci (HUSQ) con 710 punti, Bennati (HUSQ) 548 punti, Di Crescenzo (KTM) 530 punti e Borrozzino (HUSQ) 490 punti.

Classe 85 Senior

Nella 85 Senior ad avere la meglio è stato Ferruccio Zanchi (HSQV) che si è preso la rivincita su Alfio Samuele Pulvirenti (KTM), questa volta secondo. Terzo ancora una volta Simone Mancini (Pardi Royal Pat Scuola Cross).

In gara-1 Pulvirenti ha retto solo un giro al comando strappatogli subito da Mancini che sul terreno amico ha provato a scappare. Ma dopo alcune tornate è rinvenuto a gran ritmo Zanchi che con un bel sorpasso all’ultimo giro si è aggiudicato la manche su Mancini e Pulvirenti.

Nella seconda batteria Zanchi ha comandato dal primo all’ultimo metro, hole shot Pro Grip compresa. Il ragazzino toscano ha tenuto a bada nelle prime battute Pulvirenti e Mancini che sembrava molto veloce. Poi Mancini ha dovuto rallentare per un problema tecnico lasciando strada ai due. Zanchi ha tenuto bene fino al traguardo portando a casa la doppietta e il mini campionato di categoria.

Sul podio di giornata i protagonisti sono sempre stati loro. Primo Zanchi (1°/1° HUSQ), secondo Pulvirenti (3°/2° KTM) e terzo Mancini (2°/3° KTM).

In campionato Zanchi ha chiuso con 920 punti, seguito da Pulvirenti con 880 punti e Mancini con 720 punti.

Nell’YZ Yamaha Blu Cru Challenge, vince Elia Alamanni Maurizio (Megan Racing), secondo Alessio Sacripanti (Moto Club Lion).

Classe 85 Junior

Nella Junior 85 ancora una vittoria per Gennaro Utech (KTM). Per lui questa volta si è dovuta vincere la resistenza del toscano Niccolò Mannini (KTM) che ha reso difficili le cose al pilota siciliano conquistando la prima manche e guidando la gara per tutti gli otto giri. Alle sue spalle Utech; terzo invece è giunto Andrea Maria Roberti KTM).

Nella seconda frazione il pilota isolano ha lasciato l’hole shot Pro Grip a Mannini, ma questa volta dopo tre giri ha attaccato il toscano e ha preso la testa della corsa portandola fino alla bandiera a scacchi. Terzo questa volta Samuele Mecchi (HSQV) che ha preceduto proprio Roberti.

Il podio quindi recita Utech (2°/1° KTM), secondo Mannini (1°/2° KTM) e terzo Mecchi (4°/3° KTM). Nella classifica finale della selettiva Utech con 960 punti ha preceduto Roberti con 660 punti e Mecchi 640 punti.

Circa l’YZ Yamaha Blu Cru Challenge, vince Enea Alamanni (Yamaha Megan Racing).

Classe 65 Cadetti

Nella Cadetti 65 ancora una volta dominio assoluto di Andrea Uccellini (HUSQ) con un’ulteriore doppietta. Pure lui si presenterà alle finali con i favori del pronostico.

Nessuno nelle due gare è riuscito a infastidirlo. Ma la lotta per le posizioni del podio è stata molto interessante. Alla fine per la seconda posizione l’ha spuntata Cesare Mancini Alunno (HUSQ) con un quarto e un secondo posto. Terzo gradino del podio per Mattia Riuscito (KTM) che ha chiuso con un secondo e un quinto posto.

Nella generale della selettiva bottino pieno per Uccellini 1.000 punti, davanti ad Andrea Antonelli 690 punti e Luca Colonnelli 622 punti.

L’YZ Yamaha Blu Cru Challenge della categoria Cadetti è appannaggio di Denis Tamagnini (Yamaha Trasimeno G. Capecchi).

Classe 65 Debuttanti

Nella 65 Debuttanti ancora un buonissimo numero di partecipanti, diciotto per la precisione. E ancora una doppietta per Christian Amali (KTM) che ha ulteriormente mostrato la propria superiorità in questa categoria. Dietro di lui un ottimo Riccardo Burrini: il pilota umbro (HUSQ) ha chiuso le due gare con un secondo e un terzo posto. Terzo gradino del podio di giornata per il siciliano Alessandro Mattia Ferraro (HSQV) autore di una bellissima seconda manche chiusa dietro al mattatore del torneo, dopo aver conquistato la hole shot Pro Grip.

Amali vince la selettiva di area con 1.000 punti e si qualifica per le Finali tra i Cadetti, precedendo Riccardo Burrini (HUSQ) che ha chiuso con 800 punti e Davide Rossi (HUSQ) a quota 505 punti.

Prossimo appuntamento con l’Italiano Junior il 22-23 agosto al “Gina Libani Repetti” di Esanatoglia, dove andrà in scena la prima delle finali nazionali. Sarà riservata alle classi 65 e 85, ma verrà inserita anche la Coppa Italia Debuttanti, una sorta di Finale nazionale di categoria.