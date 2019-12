Martha sarà presto ingegnere grazie a ‘Sorrisi per l’Etiopia’

Martha è una ragazza etiope, molto povera e orfana di entrambi i genitori, che studia per diventare ingegnere grazie al sostegno dell’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” e, in particolare, grazie all’aiuto di Vincenza e Fabio Scuriatti. Ai quali ora lei ha inviato una lettera di auguri per Natale che di seguito pubblichiamo:

Cari Vincenza e Fabio, vi sono davvero grata per il vostro aiuto affettuoso e spero che Dio possa benedirvi in ogni istante della vostra vita. Ora frequento il quarto anno della Facoltà di Tecnologia e gestione delle costruzioni all’università di Soddo e sono negli ultimi tre anni della formazione universitaria. Ho raggiunto dei buoni risultati di profitto grazie al vostro sostegno e dopo sei anni di studio mi laureerò e potrò aiutare il mio Paese, l’Etiopia, e la mia povera famiglia (le mie sorelle e tutti gli altri). Il mio successo è sempre basato sul vostro contributo perché il denaro che mi avete dato è molto importante per la mia vita. La mia esistenza è cambiata e io vi sono davvero riconoscente: sono felice di avervi nella mia vita. Possa nostro Signore ricolmarvi di benedizioni e grazie ogni giorno di più. Auguro un felice Natale e un sereno nuovo anno a voi e ai vostri cari. Con affetto, Martha”.

Abbiamo deciso di pubblicarla, col consenso degli interessati, perché questa storia rappresenta l’essenza del Natale, dà speranza a chi lotta per qualcosa di veramente importante e rende più forte chi è capace di fare del bene.

Gli occhi e il sorriso di Martha portino gioia anche nei nostri cuori. E’ l’augurio di buone feste del Settempedano a tutti i suoi lettori…