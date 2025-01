Volley, la Sios Novavetro apre il 2025 con un secco 3-0 contro la Querzoli Forlì

Riparte nel migliore dei modi il viaggio della Sios Novavetro nel campionato di serie B maschile di pallavolo, dopo la lunga sosta natalizia. Nel primo match del 2025, infatti, la formazione di coach Pasquali sfrutta a dovere il turno casalingo contro la Querzoli, andando a conquistare tre punti preziosi in chiave salvezza.

L’approccio al match è ottimo: pochi errori, massima concentrazione. Gli avversari chiudono il primo set con soli 17 punti. Più combattuto il secondo, tanto che sono necessari i vantaggi per decretarne il “padrone”. I settempedani non sbagliano i palloni decisivi e vanno sul 2-0, segnando così la gara. Il morale s’impenna e le certezze si consolidano; così la terza frazione segue gli stessi binari della prima. E l’incontro termina con un secco 3-0.

Sios Novavetro sugli scudi fra gli applausi del pubblico amico.

“Siamo partiti bene, giocando con lucidità – dice il coach Adrian Pablo Pasquali –, poi abbiamo sofferto nel secondo set, ma siamo riusciti a chiuderlo in nostro favore dando un forte segnale di squadra. In generale abbiamo espresso un buon gioco e interpretato bene le fasi importanti della gara. Durante la pausa natalizia ci siamo allenati tanto e il lavoro, alla fine, paga sempre. Nel gruppo ci sono la giusta convinzione e la necessaria determinazione per conseguire l’obiettivo salvezza. Non sarà facile perché pure le altre ci credono, ma questi tre punti ci danno la spinta migliore per guardare con fiducia ai prossimi impegni”.

Sabato 18 gennaio la Sios Novavetro San Severino giocherà sul campo di Falconara contro la Volley Game T-Trade Group Ancona (ore 18).

Il tabellino

3-0

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L), Tombesi (L2). All. Pasquali.

QUERZOLI VOLLEY FORLI’: Mariella, Kunda, Rondoni, Pirini, Bolognesi, Bigarelli, Casamenti, Camerani, D’Orlando, Peripolli, Soglia, Berti (L), Pusceddu (L2). All. Kunda.

Arbitri: Valeria Montauti e Valeria Laggiri di Latina.

Parziali: 25-17 (23′), 26-24 (32′), 25-17 (26′)