“ULtimo Kilometro”, un Festival per riscoprire il territorio e rinforzare i legami

La seconda edizione di “ULtimo Kilometro”, il festival dedicato al turismo lento, avrà luogo venerdì 30 e sabato 31 agosto. Nella splendida cornice dei

prati di San Vicino presso l’Elmo Camping a Pian dell’Elmo questo evento celebra l’amore per il territorio, la sua bellezza incontaminata e la ricchezza delle sue tradizioni.

“ULtimo Kilometro” non è solo un festival: è un viaggio di scoperta e un invito a vivere la natura con lentezza e consapevolezza.

Il programma

La prima parte si svolgerà in cammino, lungo la terza tappa del Cammino dei Forti. Si partirà insieme ai fondatori dello stesso Cammino dai prati di San Vicino fino ad arrivare al castello di Elcito: una passeggiata lungo un percorso che intreccia storia e natura, unendo i partecipanti in un abbraccio simbolico con il paesaggio. Si proseguirà poi per l’Elmo camping dove passeremo la serata insieme alla blogger Nadia Stacchiotti di Racconti di Marche e Luca Tombesi che fa parte di Igers Macerata. E’ prevista una cena con i prodotti del nostro territorio e, per concludere, ci sarà una piccola escursione “Star Trekking” con Alessandra Vitanzi (guida Aigae).

L’inaugurazione del festival, sabato 31 agosto, comincerà alle ore 9.30 con gli interventi delle autorità locali e la presentazione del progetto “ULtimo Kilometro”. Subito dopo prenderà il via la giornata ricca di appuntamenti e interamente dedicata alla riscoperta del nostro territorio attraverso attività che ne valorizzano l’autenticità:

● Incontri dedicati ai cammini con Francesco Senatore, referente di Feder Trek e del Cammino Terre Mutate, e Ruben Marucci, co-fondatore dell’Alta Via delle Marche e del Cammino “Anello della Val di Fiastra”. Condivideranno storie e aneddoti su cammini che raccontano il cuore più vero delle Marche.

● Appuntamenti folklore con il gruppo teatrale L’Alternativa che delizierà la giornata con spettacoli all’aperto in dialetto marchigiano, per rivivere insieme le storie e le leggende che hanno plasmato l’identità del territorio.

● Laboratori per bambini con Claudia Antonelli e il suo Drum Circle: un laboratorio di percussioni per immergersi nel ritmo della natura e sentirsi parte di una comunità. (prenotazione obbligatoria, posti limitati).

● Laboratori per bambini con Luci e Pietre con pittura creativa nella natura.

● Attività per bambini con Marco Pelagalli e “La Torre degli Smeducci” che guiderà un’attività di scacchi per bambini, unendo gioco e apprendimento in un contesto unico.

● Cecilia Guerri condurrà un workshop sulle tecniche di sopravvivenza e bushcraft, per scoprire i segreti della vita nei boschi e apprendere le competenze essenziali dell’escursionismo sostenibile.

● Ore 16: escursione con l’Occhio nascosto dei Sibillini e la realtà dei ragazzi di Jake Jam: un viaggio a passo lento nei sentieri nascosti, per scoprire la natura più autentica e intatta delle Marche nel ricordo di un caro amico.

● Claudia Antonelli e Paolo Roganti guideranno un’esperienza di meditazione mindfulness e immersione nella natura, un percorso di scoperta interiore che favorisce il benessere e la connessione con l’ambiente circostante.

● Il festival si chiuderà con un concerto della Prode Società Merende al tramonto che unisce pane, vino e popular punk, per celebrare insieme la bellezza del territorio e la gioia di condividerlo.

Ospiti della due giorni i migliori rappresentanti del territorio: Nadia Stacchiotti di Racconti di Marche, Luca Tombesi di Igers Macerata e Riparti dai Sibillini, Deborah Iannacci di TrippaAdvisor.

Per tutta la giornata del 31 agosto ci saranno stand di artigianato con i ragazzi di Artisan, artigiani del legno, Campagna Magna con prodotti tipici del territorio, C&E Italian Distillery con i loro distalliti.

Il Festival

“ULtimo Kilometro” è un inno all’amore per la nostra terra, un’occasione per rallentare e riscoprire il piacere di camminare, di esplorare, di sentirsi parte di una comunità che valorizza il suo patrimonio naturale e culturale. È un invito a vivere esperienze autentiche, a nutrire l’anima attraverso il contatto diretto con la natura e la partecipazione attiva alle tradizioni locali. “Vi invitiamo a unirvi a noi in questa celebrazione del turismo lento e della riscoperta dei luoghi meno noti, ma profondamente amati – dicono gli organizzatori -. Venite a scoprire “ULtimo Kilometro” e lasciatevi

conquistare dalla bellezza delle Marche, a passo lento, un chilometro alla volta”.