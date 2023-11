Quella di domenica è stata una giornata speciale per la comunità di San Severino, che ha accolto in visita gli amici della parrocchia di Arosio, del vicariato di Cantù, in Brianza. Una realtà che, subito dopo il terremoto del 2016, manifestò grande solidarietà nei confronti dei settempedani donando anche la struttura prefabbricata (con cucina e servizi igienici) su cui poggiano le iniziative dell’oratorio interparrocchiale “Don Orione” che ormai da due anni ha ripreso a pieno ritmo le proprie attività di accoglienza e animazione per bambini, ragazzi e giovani di tutto il territorio comunale.

Così tra Arosio e San Severino è nata una profonda amicizia e ora il gruppo brianzolo ha ricambiato la visita compiuta qualche tempo fa dalla delegazione settempedana. I circa cinquanta ospiti, guidati dal sindaco di Arosio, Alessandra Pozzoli, hanno partecipato – al mattino – alla messa celebrata alla Madonna dei Lumi dal cardinale Edoardo Menichelli e l’hanno animata con i canti della loro corale.

Poi, sono scesi in oratorio per il pranzo, preparato dai volontari del “Don Orione”. Qui è passato per un saluto anche padre Luciano Genga, nuovo responsabile della pastorale giovanile della città. Erano presenti, inoltre, il sindaco Rosa Piermattei, i responsabili diocesani della pastorale familiare Valentina Sticconi e Fernando Taborro e il coordinatore diocesano degli oratori Tarcisio Antognozzi, che è anche direttore dell’Ufficio diocesano per lo sport.

Terminato il momento conviviale, il gruppo ha fatto visita alle Sorelle Clarisse al monastero di Santa Chiara.

Fra gli ospiti c’era anche la settempedana Rosanna Tomasetti, trasferitasi in Lombardia una quarantina di anni fa e molto attiva in parrocchia.

Ai festeggiamenti tra le due comunità ha preso parte pure il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.