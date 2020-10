Ecco i bikers del “Marche Trail”: punto di ristoro in piazza

Venerdì 9 ottobre le strade di San Severino accolgono la nuova edizione di Marche Trail, raduno di bikers che farà tappa in Piazza del Popolo grazie a un punto di ristoro organizzato dall’associazione Bike Zone presieduta da Valerio Vissani. I partecipanti, in bici da Numana a Cupra Marittima, sono circa duecento – la maggior parte proviene da fuori regione – e sono in viaggio per scoprire e vivere realtà particolarmente ospitali e ricche di storia e tradizioni come quella settempedana.

Già lo scorso anno, sempre in piazza, ci fu analoga iniziativa.

Il punto di ristoro 2019



Quest’anno l’itinerario ripercorre lunghi tratti dell’antica via Lauretana, oltre che del Cammino francescano della Marca, e si spinge nel territorio di San Severino fino a Elcito e all’interno della faggeta di Canfaito. Un percorso su strade bianche e secondaria dal fascino unico, adatto sia a mountain bike che a bici gravel.

In totale sono 350 i chilometri da coprire con più di 8 mila metri di dislivello. Nessun limite di tempo massimo, per cui sarà un passaggio lento per i partecipanti che così avranno modo di apprezzare le bellezze di una terra straordinaria.

Il ristoro per i ciclisti in Piazza del Popolo sarà allestito dalle 17.30 alle 22, cioè nell’orario previsto di transito del “Marche Trail 2020”. Collaborano con l’associazione Bike Zone, mettendo a disposizione i loro prodotti, la Fattoria Fucili, l’azienda di Cinzia Anibaldi, la Lavorcarni, il Salumificio Ciccarelli e l’azienda Di Pietrantonio.