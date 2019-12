Volley, al palasport il secondo “Memorial Albino Ciarapica”

Domenica 15 dicembre, al palazzetto dello sport, si è svolto il 2° “Memorial Albino Ciarapica”, un torneo di pallavolo organizzato dalla società San Severino Volley in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per ricordare la figura di colui che ha dato un impulso determinante per il volley settempedano. Dopo il successo della prima edizione, quella del 2018, si è pensato di regalare ancora un pomeriggio all’insegna della pallavolo e del divertimento. I coach Lorenzo Muscolini e Alessandra Meschini hanno organizzato la parte tecnica, coinvolgendo atleti e atlete dei gruppi under 13, under 14 e under 16 della stessa società settempedana. Sono state così formate quattro squadre miste (Blu, Gialla, Rossa, Verde), equilibrate al punto giusto, che si sono date battaglia per la conquista della vittoria finale. Presenti alla manifestazione anche gli allenatori Andrea Nardi e Roberto Vagni e le giovanissime Alessia Lullo, Francesca Paoloni e Giulia Vecchi, fresche Smart Coach. A supporto dei tecnici anche Clelia Mennichelli, nelle vesti di arbitro. Dopo circa due ore di gioco la squadra Rossa, formata da Francesca Plesca, Sofia Orfelli, Benedetta Cardelli, Sara Amico, Martin Mosciatti, Ludovico De Angelis e Robert Ashiku, è riuscita a prevalere sulle altre.

Gli altri atleti partecipanti al torneo: Chiara Tiburzi, Alice Ciccarelli, Agnese Verdinelli, Andrea Labracciotti, Manuel Mosciatti, Alessandro Zamponi, Davide Francioni, Veronica Marozzi, Alessandra Uncini, Cecilia Calzolari, Ilaria De Angelis, Lorenzo Buttafuoco, Gianluca Minocchi, Diego Marinelli, Giovanni Marcantonelli, Agnese Bisonni, Ludovica Del Pupo, Alessia Ciriaci, Maria Adele Meschini, Tommaso Taborro, Maria Maponi e Alessandro Aringolo. A conclusione della manifestazione, presenti i dirigenti della società, i saluti del presidente Cesare Martini e dell’assessore allo sport Paolo Paoloni. Una ricca merenda, con il contributo dei genitori degli atleti, ha chiuso con serenità questa giornata.

Sandro Casoni