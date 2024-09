Bando del Comune per l’allestimento in centro del prossimo Natale

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per l’allestimento del Natale 2024 di vie e piazze del centro storico per rendere maggiormente attrattiva la città. L’avviso è rivolto a operatori economici, ad associazioni, enti o persone fisiche, in forma singola o associata.

Le proposte progettuali dovranno ispirarsi al tema “Babbo Natale al Circolo polare artico” e dovranno interessare le vie del centro urbano specificatamente indicate nel bando.

Il progetto potrà prevedere l’utilizzo di luminarie, installazioni, anche di tipo luminoso, interattivo e immersivo e addobbi di varia natura e dovrà includere la decorazione e l’abbellimento di un albero di Natale, che verrà posizionato in Piazza del Popolo. L’importo totale massimo per la progettazione ed esecuzione dell’allestimento è di 50 mila euro.

Il progetto dovrà inoltre tenere in considerazione la collocazione del palco, necessario allo svolgimento di eventi legati alle festività natalizie. Il progetto dovrà essere interamente realizzato entro e non oltre il 4 dicembre.

Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Severino, in via Battisti 2, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 9 ottobre.

Il bando completo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al seguente indirizzo e-mail: ufficiocultura@comune.sanseverinomarche.mc.it e numero telefonico: 0733641272 o 273.