Una gita a Loreto con il Circolo ricreativo settempedano Acli

Proseguono le iniziative promosse dal Circolo ricreativo settempedano Acli per questa estate che è stata ricca di eventi. Il direttivo organizza, infatti, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, una gita sociale in pullman per giovedì 5 settembre. Meta dell’escursione la città di Loreto.

La partenza è prevista per le ore 7 dal piazzale della stazione di San Severino. L’arrivo a Loreto sarà attorno alle ore 8.15; seguirà la partecipazione alla messa in Basilica.

Dopo aver usufruito di un po’ di tempo libero per visitare la città di Loreto, i partecipanti si sposteranno sulla costa per una sosta al mercato settimanale di Porto Recanati. La gita poi proseguirà alla volta di Porto Potenza dove è previsto il pranzo in un locale del lungomare.

Al termine della conviviale si farà ritorno a casa (rientro previsto verso le ore 18).

Il viaggio e il pranzo, a base di pesce, verranno proposti a un costo contenuto. Alla giornata potranno partecipare non solo i soci, ma anche soggetti esterni. Per chi fosse interessato potrà rivolgersi alla segreteria del circolo entro sabato 31 agosto nei giorni di martedì, giovedì e sabato (solo pomeriggio) dalle ore 16 alle ore 17. Per avere info si può contattare il seguente recapito telefonico: 349 6857608.