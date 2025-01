“L’arte è una poesia”: le Scuole dell’Infanzia diventano bellissime “gallerie” di forme e colori

Le scuole dell’Infanzia di San Severino e Cesolo sono state arricchite con vere e proprie gallerie d’arte. Infatti, dei colorati murales e giochi di ruolo decorano le pareti e i piazzali d’ingresso, mentre all’interno degli edifici sono stati appesi tanti disegni, frutto del lavoro e dell’impegno dei bambini e delle loro insegnanti. Questo grazie al progetto intitolato “L’arte è una poesia: pensieri visibili in forme e colori” che viene sviluppato dall’inizio dell’anno scolastico.

La Dirigente scolastica, Catia Scattolini, ha molto apprezzato l’idea e le realizzazioni, così come il sindaco Rosa Piermattei che ha fatto visita alle sedi delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” per portare il proprio saluto e, di fatto, inaugurare le installazioni. Il suo tour è iniziato dal plesso di Cesolo ed è proseguito con una visita al “Gentili”, al modulo della “Luzio” e, infine, al plesso “Virgilio”.

“Sono rimasta profondamente colpita dall’accoglienza calorosa e dal lavoro straordinario realizzato dai nostri piccoli cittadini e da tutto il personale scolastico – ha dichiarato il sindaco Rosa Piermattei -. Le nostre scuole rappresentano un luogo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini, non solo dal punto di vista educativo, ma anche sociale e culturale. Vedere l’entusiasmo e la creatività dei più piccoli mi riempie di orgoglio e di speranza per il futuro della nostra comunità. Un grande ringraziamento va alle maestre, al personale di sostegno e a tutte le collaboratrici scolastiche, che ogni giorno, con passione e dedizione, contribuiscono a creare un ambiente sereno, accogliente e stimolante per i nostri ragazzi. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con determinazione la scuola e i suoi progetti, consapevole dell’importanza di investire nelle nuove generazioni”.