Malore fatale al mercato settimanale: muore la storica ambulante Antonietta

Un bruttissimo evento ha colpito questa mattina, poco dopo le 9.30, la comunità settempedana durante il tradizionale mercato settimanale del sabato in piazza. Una storica ambulante di Passo di Treia, Antonietta Nardi, 78 anni, ha perso la vita a causa di un malore mentre allestiva la sua bancarella di abbigliamento.

La signora Nardi, conosciuta e amata per la sua presenza di lungo corso al mercato cittadino, stava scaricando gli ultimi scatoloni quando non si è sentita bene; è riuscita appena a chiedere aiuto al figlio, che da sempre la affianca nella gestione dell’attività. Di lì a poco è sopraggiunta la figlia, poi è arrivata l’ambulanza del “118”. Ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna. Sul posto anche la Polizia locale.

La scomparsa di Antonietta Nardi lascia un grande vuoto. I colleghi ambulanti e i clienti abituali la ricordano per la sua forte dedizione al lavoro e il sorriso con cui accoglieva tutti nella propria bancarella.