“Genus Marche”, al via il ciclo di incontri sull’experience design nel cicloturismo

Come si costruisce un’esperienza turistica pensata per chi viaggia in bicicletta? Come si trasforma un itinerario naturalistico e culturale in un prodotto turistico integrato e attrattivo per gli appassionati delle due ruote con riferimento sia al mercato nazionale che a quello internazionale?

A queste e altre domande risponderà un ciclo di tre appuntamenti dedicati all’Experience Design sul cicloturismo, curato da Maitour attraverso la rete di Bike Hospitality – che verrà promosso nell’ambito del progetto “Genus Marche – Riscoprire le radici culturali, storiche e naturalistiche di San Severino, Filottrano e Cingoli attraverso il turismo lento e sostenibile”, finanziato tramite il bando Borgo accogliente della Regione Marche.

Il percorso di formazione e co-progettazione ha l’obiettivo di sostenere e guidare gli operatori della filiera turistica locale, ovvero titolari di strutture ricettive, ristoratori, guide ambientali e turistiche, produttori enogastronomici e fornitori di servizi, nella creazione di offerte specifiche per gli amanti della bicicletta.

Partecipare all’iniziativa darà la possibilità di accedere a tre servizi completamente gratuiti destinati a chi ha aderito al progetto Genus Marche, ovvero costruire un’esperienza o pacchetto sul cicloturismo sfruttando tecniche che ti saranno illustrate durante il corso, caricare gratuitamente il pacchetto che verrà creato durante il corso nel catalogo di Bike Hospitality (che verrà promosso con la rete e gli accordi commerciali di Bike Hospitality) ed iscriversi gratuitamente alla rete Bike Hospitality per entrare in un progetto di valorizzazione del turismo in bicicletta.

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:

martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Verdi del palazzo comunale di Cingoli;

giovedì 5 novembre, sempre dalle ore 17.30, secondo incontro a Palazzo Accorretti, a Filottrano;

martedì 10 novembre a San Severino, a Palazzo dei Governatori.

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione online. Gli operatori interessati al primo incontro di Cingoli possono iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/fKQVa9LKErhnCqPp9

Gli incontri dedicati all’Experience Design sul cicloturismo sono solo l’ultima iniziativa del progetto “Genus Marche – Riscoprire le radici culturali, storiche e naturalistiche di San Severino, Filottrano e Cingoli attraverso il turismo lento e sostenibile”, un progetto integrato tra le tre realtà dell’entroterra marchigiano che punta a trasformare tutta l’area in un’unica destinazione diffusa, mettendo a sistema interventi strutturali di rigenerazione urbana, infrastrutture per la mobilità dolce, percorsi formativi per i giovani, offerte culturali di rilievo internazionale e tecnologie digitali per la fruizione del territorio.

Il progetto sostiene e connette le eccellenze dei tre Comuni creando un’offerta turistica attiva 365 giorni all’anno.