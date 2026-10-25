Lutto per la scomparsa dello studioso Pacifico Fattobene

Ieri mattina, sabato 24 ottobre, è venuto a mancare, all’età di 88 anni, Pacifico Fattobene, storico, scrittore e figura di profonda cultura che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per la comunità settempedana, legando in modo indissolubile il suo nome e la sua vita al castello di Pitino.

Considerato da tutti come l’ultimo abitante del borgo fortificato, profondo conoscitore delle vicende storiche della vallata, della Resistenza sui monti marchigiani e delle tradizioni locali, Fattobene aveva mantenuto intatto negli anni un legame viscerale con Pitino. Solo pochi mesi fa, in occasione della riapertura e valorizzazione del complesso castellano, era tornato tra quelle mura accompagnato dal sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto esprimere il profondo cordoglio di tutta la cittadinanza e dell’Amministrazione locale: “La scomparsa di Pacifico Fattobene lascia un vuoto. Perdiamo una figurache ha dedicato gran parte della sua esistenza alla custodia della memoria e all’amore per la nostra terra. Il suo legame con il castello di Pitino è stato qualcosa di unico: era un baluardo di questo borgo che tanto amava. Ricordo con profonda commozione la gioia e l’emozione nei suoi occhi lo scorso luglio, quando lo abbiamo accompagnato a rivedere la sua Pitino restituita a nuova vita. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità settempedana, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari”.

I funerali si tengono oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 15 nella chiesa di Pitino. La salma proseguirà poi per il cimitero di Sant’Elena. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.