“Tacchi Venturi” doppia spedizione delle classi prime sul Monte Pormicio

Dapprima con un questionario di avvicinamento, poi attraverso l’illustrazione dell’iniziativa per mezzo di filmati e discussione guidata, quindi con l’attesa uscita didattica sul territorio alla scoperta del monte Pormicio, nella parte dei vasti luoghi settempedani (fra i più estesi della regione) che sovrastano la pittoresca frazione di Serripola.

Le cinque classi prime del Comprensivo Tacchi Venturi retto da Catia Scattolini, suddivise in due gruppi, hanno ultimato con due uscite distinte – la prima con due classi e la seconda con le restanti tre – il progetto “Custodi della terra: iniziamo dai luoghi che viviamo”, in collaborazione con le guide del Club alpino italiano che hanno avvicendato con successo i docenti del Venturi nel corso di una mattinata stimolante e suggestiva. Approdati in… quota con scuolabus e pullmini messi a disposizione del comune, gli alunni hanno potuto sperimentare un’offerta di educazione civica per diventare “cittadini consapevoli” del proprio territorio grazie anche ad una serie di attività ludiche che li hanno fatti divertire, oltre che riflettere.

Dall’uso della bussola per orientarsi su mappe mirate alla scoperta degli animali che vivono in zona attraverso immagini e deduzioni, per continuare con l’uso dei moschettoni per affrontare con le dovute precauzioni le ferrate di montagna ed i dispositivi elettronici per individuare persone sepolte sotto la neve dopo una valanga (ARVA) utilizzati con la collaborazione dei docenti improvvisatisi capo spedizione. Tutto ciò ha contribuito a rendere due sabati mattina intriganti ed istruttivi. La scuola tradizionale, per una mattinata, ha potuto attendere.

Lu.Mus.