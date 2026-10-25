Cosmari assume 5 autisti per la raccolta rifiuti: domande entro il 13 novembre

Il Cosmari ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per assumere 5 autisti addetti alla raccolta dei rifiuti porta a porta nei Comuni soci. Previsto un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con inquadramento al livello C2 del Ccnl Igiene ambientale Utilitalia.

I candidati dovranno avere un’età compresa tra 18 e 55 anni, il diploma di scuola media, la patente C e la CQC merci in corso di validità, entrambe con almeno 18 punti residui e senza provvedimenti di sospensione o revoca. La mansione comprende la guida di mezzi superiori a 35 quintali e le attività operative connesse alla raccolta dei rifiuti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 23.59 del 13 novembre 2026, compilando l’apposito modulo nella sezione “Lavora con noi” del sito Cosmari Ambiente, allegando la documentazione richiesta. L’elenco degli ammessi e le date delle prove saranno pubblicati sul sito aziendale. Per informazioni è possibile contattare il Cosmari al numero 0733 203504.