L’Audax impone il pari al San Ginesio con un gol del presidente centravanti Sfrappini

L’Audax che non ti aspetti impone il pari al San Ginesio Calcio con un gol del presidente tuttofare al termine di un match disputato ad armi pari su un terreno oggettivamente difficile.

«Siamo scesi in campo senza l’opportuna determinazione – è l’autocritica del presidente Carlo Sfrappini – ed in effetti potevamo anche andare in vantaggio con Maddaluno ma non ci abbiamo creduto. Il San Ginesio ci ha castigato subito con un bel tiro a giro di Carradori sotto l’incrocio sul secondo palo a cui il nostro portiere non poteva proprio opporsi. Non ricordo tante altre opportunità fino all’intervallo ma mi sono rimasti ben impressi i tre infortuni in cui siamo incorsi, fra cui quello di capitan Sparvoli, tutti nella cintura difensiva. Ciononostante, dopo la strigliata di mister Palazzi, siamo tornati in campo dopo l’intervallo con un piglio diverso e posso affermare con gioia da condividere con i miei compagni di squadra che sono riuscito a sbloccarmi con un gol di testa che alla fine è valso il pari. Nonostante l’altra tegola dell’infortunio al nostro regista Pelagalli con tutti e cinque i cambi già effettuati, che ci ha costretto a disputare una mezz’ora di gara con l’uomo in meno. Abbiamo sì sofferto in diverse situazioni, ma eravamo riusciti anche a pareggiare a causa di un pasticcio della difesa locale anche se l’arbitro ha visto un mio fallo sul portiere che, stando io fermo, mi è… franato addosso. Aldilà di tutto è da sottolineare – termina il presidente e goleador – la nostra tenuta atletica e mentale nel voler tornare a casa con un risultato positivo».

Il gol del presidente merita una dedica speciale: «La rete è per i miei figli Cecilia e Leonardo e per mia moglie Vittoria che tollera le mie assenze per gli allenamenti».

Il prossimo turno vedrà l’Audax ancora lontano dalle mura amiche, impegnata venerdì prossimo 30 ottobre sul terreno della Corridoniense che lotta per una piazza play-off. Altra gara delicata da affrontare con la stessa carica agonistica del secondo tempo del match visto a San Ginesio.

Luca Muscolini