La Settempeda cala il tris nel derby col Camerino e infila la sesta vittoria consecutiva

Mette la sesta marcia la Settempeda e raggiunge a tutta velocità l’ennesima vittoria di questo periodo d’oro. Salgono a sei, dunque, i successi consecutivi dei biancorossi che si impongono con un netto 3-0 sul Camerino. Derby senza storia che ha avuto un’unica protagonista, ovvero la squadra di Pierantoni. Una Settempeda praticamente perfetta gioca una grande partita dimostrando di essere superiore per tutti 90’ all’avversario di turno confermando crescita e progressi sotto tutti i punti di vista come d’altronde già si era visto nel turno precedente. E’ stato il successo del gruppo, giovani ed esperti tutti sugli scudi e tutti autori di una prova eccellente, e del tecnico Pierantoni che non ha sbagliato mosse tattiche né scelte e che ha ricevuto il miglior regalo possibile dalla squadra nel giorno del suo compleanno. Insomma, pomeriggio da incorniciare per i biancorossi che stanno viaggiando a mille (oltre agli ennesimi tre punti di nuovo porta inviolata) e danno l’impressione di poter crescere ancora dal punto di vista tattico, atletico e della qualità, anche se in questi 90’ il livello raggiunto è stato senza dubbio molto alto. Sugli scudi questa volta ci sono, oltre alla solita difesa ermetica, l’under Paciaroni, il solito Ceesay (motorino inesauribile), Bonifazi (bella prova condita dal primo centro in biancorosso e in stagione) e Sfrappini entrato benissimo e autore del terzo gol (prima volta anche per l’attaccante). La classifica, intanto, resta invidiabile anche se le posizioni non cambiano (secondo posto e vetta ad un punto). La settimana entrante riserverà alla Settempeda il doppio impegno: mercoledì 28 gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia contro il Mogliano (ore 20 al Soverchia) mentre sabato ci sarà l’impegnativa trasferta sul campo della Palmense (ore 14.30) quarta forza del girone per la nona giornata di campionato.

La cronaca

Aria di derby al Soverchia per la sfida fra Settempeda e Camerino. Entrambe le squadre vivono un momento positivo: cinque successi di fila per i locali, due per gli ospiti. Mister Fondati si mette a specchio con i settempedani (3-5-2) scegliendo lo stesso undici della settimana prima ad eccezione di Gianfelici (posizionato in un ruolo offensivo) ex della giornata insieme a Borioni (braccetto di destra in difesa). Mister Pierantoni, invece, vorrebbe confermare in blocco la formazione di Mogliano, ma l’idea viene meno per la defezione di Romagnoli il cui posto viene preso da Paciaroni. Da notare la posizione defilata sulla sinistra di Ceesay nella zona di Gobbi, mossa tattica per limitare il bravo esterno (soluzione che alla fine sarà decisamente azzeccata). La Settempeda parte subito forte e già al 2’ è pericolosa: sinistro dal limite di Paciaroni indirizzato sotto la traversa con guizzo di Rocchi che vola e alza in angolo. Il match lo fa la squadra di casa con possesso palla , anche prolungato, e con ottima organizzazione unita ad una manovra veloce e ficcante. Al 17’ affonda Pagliari che ha spazio davanti a sé per arrivare ad imbucare in area per Cicconetti che carica il destro ma colpisce male e spara altissimo. Al 20’ rinvio di piede di Rocchi che si trasforma in assist per Pagliari che prende spazio e tempo per andare al tiro con traiettoria intercettata da un difensore. Al 24’ si incunea in area Cicconetti che lascia partire un bel diagonale che finisce largo non di molto. La Settempeda gioca, crea e meriterebbe il vantaggio che puntuale giunge al 31’: Ceesay attacca la fascia sinistra per poi crossare lungo un pallone che sembra scavalcare tutti, ma non Bonifazi che piazzato al meglio davanti alla porta non sbaglia spingendo di testa in rete. Davvero ottimo il primo tempo dei biancorossi che poco prima dell’intervallo prendono un po’ fiato e così il Camerino prova a farsi vedere trovando la prima conclusione verso Giachetta che ferma a terra il rasoterra di Marchionni. L’inizio della ripresa ricalca l’avvio della gara nel senso che è ancora Paciaroni (5’) ad avere una grossa chance per timbrare il cartellino, ma il suo sinistro da centro area non è preciso e si spegne sul fondo. Al 10’ si scatena Ceesay che viene lanciato sulla sinistra da Cicconetti , accelera, vince un contrasto, entra in area e calcia di potenza trovando il corpo di Rocchi che in uscita bassa gli chiude lo specchio. Un minuto dopo ancora Rocchi (il migliore dei suoi per distacco)compie un altro grande intervento sul primo palo deviando una sventola di Cicconetti. Ancora biancorossi in evidenza con Cicconetti che sguscia sulla trequarti per servire poi Ceesay che in area prova a mettere in mezzo per Guermandi. La sfera incoccia sul braccio di Borioni, intervento che l’arbitro giudica volontario e dunque punibile con il penalty. Sul dischetto si presenta Guermandi che con freddezza mette il piatto destro in rete spiazzando Rocchi. Fondati cambia chiamando dalla panchina Palmieri che si rende subito pericoloso con un tiro cross su punizione che manda la palla direttamente in porta con Giachetta attento e pronto ad andare in tuffo per allungare in angolo. La Settempeda non dà sentori di calare nel ritmo e nella convinzione e infatti continua a macinare gioco. Al 23’ il tris sembra cosa fatta: Paciaroni apre a sinistra per Ceesay bravo ad eludere due avversari e andare al tiro da dentro l’area con il solito Rocchi reattivo nella respinta con pallone di nuovo giocabile per Ceesay che appoggia a Guermandi che si trova praticamente sulla linea di porta ma non riesce a spingere dentro colpendo male con il destro con palla che rotola sul fondo. Doppia beffa per il centravanti che al momento di colpire la sfera tocca il terreno con il piede procurandosi così un problema fisico che lo costringe ad uscire. Entra Cappelletti e oltre a lui lo faranno anche Brandi, Monachesi, Massacci e Sfrappini. Nel finale diventano attori protagonisti proprio i subentrati a testimonianza di come tutto funzioni bene nella Settempeda. Al 38’ azione personale di Cappelletti che tiene palla liberandosi degli avversari e andare poi all’assist per Monachesi, inseritosi in area con i tempi giusti, che scarica il sinistro in corsa, ma Rocchi interviene mostrando l’ennesima prodezza. Terza rete biancorossa che è solo rimandata, visto che in pieno recupero viene servito il 3-0. Cappelletti, dopo aver difeso benissimo palla, effettua un passaggio pregevole per Ceesay che entra in area e poi serve verso destra Sfrappini che batte di prima intenzione mettendo il destro sotto la traversa. Finisce qui con un nuovo trionfo biancorosso che scatena il tripudio dei tifosi e con la squadra che giustamente festeggia sotto la tribuna centrale insieme ai Boys.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CAMERINO 3-0

MARCATORI: pt 31’ Bonifazi; st 13’ Guermandi su rigore, 49’ Sfrappini

SETTEMPEDA: Giachetta, Uncini (36’ Monachesi), Zappasodi (20’ st Brandi), Pagliari, Pepi, Dutto, Paciaroni (40’ st Massacci), Bonifazi, Guermandi (24’ st Cappelletti), Cicconetti (27’ st Sfrappini), Ceesay. A disp. Giulietti, Romagnoli, Codoni, Farroni. All. Pierantoni.

CAMERINO: Rocchi, Gobbi (36’ st Duca), Gianfelici (14’ st Palmieri), Bengala (39’ st Boldrini), Francucci, Romagnoli, Tomassini, Trillini, Ulivello, Marchionni (43’ st Moscatelli), Borioni (14’ st Filinich). A disp. Ripani, Iori, Consoli, Spurio. All. Fondati.

ARBITRO: Caporaletti di Macerata. Assistenti: Catani di Fermo e Bellagamba di Macerata.

NOTE: ammoniti Ceesay, Bengala, Paciaroni, Trillini. Angoli: 7-3. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino