Il Consiglio comunale dei ragazzi presenta le sue proposte per la città e le idee delle nuove generazioni

Partecipazione e dialogo costruttivo hanno contraddistinto l’incontro tra l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. L’incontro, che ha visto protagonisti i giovani rappresentanti guidati dal baby sindaco Viola Rosoni e dal vice sindaco Cristian Marozzi, ha offerto un’importante occasione per ascoltare le esigenze e le proposte delle nuove generazioni nell’aula del Consiglio a palazzo comunale.

Il primo cittadino Rosa Piermattei ha salutato i presenti con queste parole: “Il vostro punto di vista di giovani cittadini è fondamentale per costruire una città sempre più a misura di tutti, accogliente, vivace e attenta alle esigenze di ogni generazione. Grazie per questa preziosa opportunità di confronto. Siamo certi che insieme potremo fare grandi cose per la nostra amata San Severino”.

In aula erano presenti il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, gli assessori Paolo Paoloni e Michela Pezzanesi, i consiglieri di maggioranza Valter Bianchi e Paolo Amici, quelli di minoranza Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Francesco Borioni, a testimonianza della trasversalità dell’impegno nel dare voce ai più giovani.

Il Consiglio dei ragazzi, composto anche da Avni Singh, Eva Belli, Anna Centanni, Daisy Muzio, Christian Del Conte, Eliot Galushi, Alessandro Moriconi, Diego Setaro, Alessandro Travaglini, Amelie Zizi, Giorgio Beni, Alessandro Caciorgna, Camilla Corneli, Alessandro Fonsi, Mario Gazzellini, Aisosa Praise Oriakhi, Vittorio Sticconi e Benedetta Taborro, ha avanzato una serie di proposte e richieste concrete, suddivise per aree tematiche: dai miglioramenti strutturali e funzionali per le scuole, ai servizi e all’organizzazione scolastica, dagli spazi esterni all’ambiente, agli spazi di aggregazione ai temi della cultura e dello sport.

I ragazzi hanno chiesto la sistemazione degli orologi, l’installazione di condizionatori in tutte le aule, specchi in bagno, banchi più grandi, più bagni al secondo piano della sede centrale, la rimozione della muffa dalle classi, lo spegnimento dei termosifoni nei periodi caldi, la sostituzione di finestre e tende con altre più pratiche, la pulizia e tinteggiatura delle pareti delle aule, pc nuovi e l’allestimento di più laboratori.

Per il plesso di Cesolo, è stato richiesto un tetto nuovo, il miglioramento della ricezione telefonica, alcuni lavori di manutenzione generale. Tra le richieste anche la settimana corta a scuola, il miglioramento della pulizia delle classi da parte dei ragazzi, il servizio pizza a scuola durante la ricreazione, maggiore varietà in mensa e precisione nell’orario dei pulmini, l’installazione di supporti per cartelloni, l’organizzazione di un corso di lingua dei segni, più uscite didattiche e l’entrata a scuola alle 8.30.

Gli studenti hanno sollecitato il completamento e la sistemazione della pista ciclabile fino a Taccoli con lampioni a pannelli solari e bidoni per la raccolta dei bisogni dei cani, la richiesta di ulteriori piste ciclabili, la realizzazione di uno skate park pubblico, un giardino più pulito e curato, l’inerbimento degli spazi verdi con cura costante e l’inserimento di panchine per attività didattiche all’aperto, una copertura esterna per ripararsi dal sole negli spazi esterni delle scuole, giochi nei giardini, e una pista ciclabile che colleghi Cesolo a San Severino.

Per la città, è stato chiesto di aumentare i distributori d’acqua per diminuire il consumo di plastica e di installare filtri a rete o aeratori per rubinetti per il risparmio idrico. È stata avanzata la richiesta di creare nuovi luoghi di aggregazione per ragazzi e migliorare quelli già presenti, con la presenza di persone che controllino questi luoghi per prevenire il bullismo e garantire un clima di armonia. Chiesta anche la costruzione di un campo da basket e più campi da calcio, l’aumento dei mezzi pubblici come bici elettriche, una biblioteca più spaziosa con annessa ludoteca, aree verdi con panchine, eventi culturali e sportivi per bambini e famiglie in piazza, un’agorà coperta per le attività didattiche e ludiche nei giardini D’Alessandro, un laboratorio artistico e il ripristino del servizio pizza a ricreazione e della casa colonica.

L’incontro ha rafforzato l’impegno dell’Amministrazione a lavorare per una San Severino Marche sempre più inclusiva, sicura e a misura di bambino e ragazzo. Ad accompagnare la scolaresca sono state le referenti del progetto dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco.