La Climacalor batte (92-78) in trasferta il Project Osimo e cala il poker

La Climacalor di coach Giacomo Funari non fa sconti. Batte in trasferta il Project Osimo di 14 (92-78) con quattro uomini in doppia cifra e Magrini top-scorer con 24 punti di bottino personale dopo aver sofferto un po’ in avvio di gara, cala il poker di vittorie in questo inizio stagione del torneo di Divisione regionale 1 rimanendo in testa alla classifica del girone B in solitaria ed attende con animo sereno, ma con la dovuta concentrazione, la visita del Pedaso dalla classifica bugiarda. «Siamo molto contenti per la quarta vittoria consecutiva – è l’analisi del match dell’allenatore biancorosso – maturata contro una squadra che sapevamo dover contenere nelle loro transizioni offensive con una difesa attenta e con la giusta dose di pazienza in attacco. Siamo riusciti nel nostro proposito procedendo un po’ a corrente alternata. Nei primi due quarti siamo stati leggermente contratti in attacco ed abbiamo accusato qualche sbavatura difensiva. Dopo l’intervallo lungo, però, abbiamo imposto il nostro gioco, alzando i ritmi e facendo pesare la nostra fisicità in maniera più incisiva. Grazie a queste armi abbiamo condotto in porto il quarto successo di fila».

Funari non nasconde la soddisfazione per l’inizio di torneo positivo grazie «al duro lavoro profuso in allenamento. C’è già desiderio di tornare in palestra per preparare il match di sabato (palasport Albino Ciarapica con palla a due alle 21, ndr) contro Pedaso, una formazione con un record “bugiardo” di una sola vittoria conquistata finora (nello scorso turno in casa dell’Ascoli Basket di un canestro, ndr) ma che reputo di assoluto valore. Noi dovremo farci trovare pronti!». La Climacalor non sarà in vena di regali anche perché si profila di calare, dopo il poker, la scala reale!

PROJECT BASKET OSIMO-CLIMACALOR 78-92

PROJECT BASKET OSIMO: Ruggiero 5, Catena 3, Batista 1, Zolfanelli 10, Falcetta 5, Marcone 22, Pierucci 16, Marini 16, Piccinini, Polenta. All. Castorina

CLIMACALOR: Moscatelli 6, Severini 2, Riccardo Migliorelli 4, Potenza 14, Atodiresei 4, Corvatta 3, Jacopo Migliorelli n.e., Spernanzoni 12, Barocci 7, Magrini 24, Fucili 16. All. Funari

Parziali: 21-20, 18-26, 23-24, 16-22; progressivi 21-20, 39-46, 62-70, 78-92.

Luca Muscolini