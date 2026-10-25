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    martedì, Ottobre 27

    Cordoglio in città per la scomparsa della professoressa Luciana Balducci

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    La professoressa Luciana Balducci
    La professoressa Luciana Balducci

    Cordoglio in città per la scomparsa della professoressa Elide Balducci, per tutti Luciana, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari nella mattinata di sabato 24.

    Per molti anni è stata insegnante di Italiano, Storia e Geografia alle Medie, dove ha accompagnato generazioni di ragazzi nel loro percorso di crescita e formazione. Una professione vissuta attraverso le materie che insegnava, ma anche tramite il valore della cultura e dell’educazione, in un rapporto con il sapere che è proseguito nel tempo. La sua passione per l’insegnamento, infatti, l’ha portata a collaborare anche con l’Uteam, l’Università della terza età dell’alto maceratese, in cui si è dedicata all’Italiano per stranieri mettendo così la propria esperienza a disposizione di chi desiderava imparare la lingua e avvicinarsi alla nostra cultura.

    Accanto all’impegno professionale, la signora Luciana è stata soprattutto un punto di riferimento per i figli Tommaso e Margherita e per tutta la famiglia, un faro capace di offrire presenza, sostegno e affetto in ogni momento.

    Tra le sue passioni c’era anche il bridge, interesse che le offriva occasioni di incontro e di condivisione.

    I funerali si svolgeranno lunedì 26 ottobre, alle ore 9.30, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”, in via D’Alessandro 13, con orario di visita dalle 8 alle 20.

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