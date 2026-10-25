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La professoressa Luciana Balducci
La professoressa Luciana Balducci

Cordoglio in città per la scomparsa della professoressa Luciana Balducci

in Cronaca 25 Ottobre 2026 910 Visite

Cordoglio in città per la scomparsa della professoressa Elide Balducci, per tutti Luciana, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari nella mattinata di sabato 24.

Per molti anni è stata insegnante di Italiano, Storia e Geografia alle Medie, dove ha accompagnato generazioni di ragazzi nel loro percorso di crescita e formazione. Una professione vissuta attraverso le materie che insegnava, ma anche tramite il valore della cultura e dell’educazione, in un rapporto con il sapere che è proseguito nel tempo. La sua passione per l’insegnamento, infatti, l’ha portata a collaborare anche con l’Uteam, l’Università della terza età dell’alto maceratese, in cui si è dedicata all’Italiano per stranieri mettendo così la propria esperienza a disposizione di chi desiderava imparare la lingua e avvicinarsi alla nostra cultura.

Accanto all’impegno professionale, la signora Luciana è stata soprattutto un punto di riferimento per i figli Tommaso e Margherita e per tutta la famiglia, un faro capace di offrire presenza, sostegno e affetto in ogni momento.

Tra le sue passioni c’era anche il bridge, interesse che le offriva occasioni di incontro e di condivisione.

I funerali si svolgeranno lunedì 26 ottobre, alle ore 9.30, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”, in via D’Alessandro 13, con orario di visita dalle 8 alle 20.

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