29 luglio, giorno della poesia e della letteratura per bambini

Il Festival di poesia totale “La punta della lingua” esce dai suoi tradizionali spazi e arriva per la prima volta nella zona del “cratere” del terremoto 2016.

Mercoledì 29 luglio San Severino ospita una giornata dedicata alla poesia dei bambini e alla letteratura per ragazzi. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “ComuniCanti”, sarà anche un omaggio all’editore tolentinate Massimo De Nardo, della casa editrice Rrose Sélavy, recentemente scomparso.

L’appuntamento è per le ore 17.30 al Feronia con la Scuola delle arti per bambini, la Sab, e il laboratorio di poesia a cura di Natalia Paci. Sempre nel pomeriggio, alle 18.30, “Voglio un giorno senza sera. Voglio un mare senza bufera”, la poesia per i più piccoli celebrata dai grandi poeti con Evelina De Signoribus. Si tratta di un viaggio attraverso le rime per l’infanzia di Andrea Zanzotto, Alfonso Gatto, Giovanni Giudici e altri grandi poeti del Novecento italiano.

A seguire “Poeti in classe”, ospiti 25 poeti per l’infanzia e non solo a cura di Evelina De Signoribus con Franca Mancinelli, Natalia Paci e Luigi Socci. Intervengono il Garante dei Diritti per l’infanzia, Andrea Nobili, e il direttore de I teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni. Verrà presentata l’antologia in cui 25 poeti d’oggi si presentano ai giovani lettori raccontando il loro primo incontro con la poesia e donando un proprio testo inedito.

In serata, alle ore 21.30, “Arroser la vie. Se puoi sognarlo, puoi farlo”: Franco Arminio, poeta paesologo, presenta il libro “Il topo sognatore e altri animali di paese” (Editore Rrose Sélavy), illustrato da Simone Massi. Interviene Chiara Gabrielli. L’evento renderà omaggio, come detto, a Massimo De Nardo, fondatore di Rrose Sélavy, casa editrice di Tolentino che dal 2012 pubblica opere illustrate con maestria, in grandi formati a colori, scritte da autori e autrici che non avevano mai dato alle stampe libri per bambini

Il festival, alla sua 15esima edizione, tornerà in città sabato 8 agosto con un’altra giornata evento che sarà ospitata al San Domenico e si concluderà con il concerto del pediatra, cantante e scrittore Andrea Satta e dei suoi “Têtes de bois”, mentre dalla trasmissione Fahrenheit di Radio 3 giungerà la conduttrice Loredana Lipperini.

Il festival “La punta della lingua” mette in scena l’arte versificatoria in tutte le sue forme, attraversando anche ambiti meno tradizionali: dalla poesia per bambini a quella visiva. La rassegna nasce nel 2006. Dalla sua prima edizione ha ospitato oltre 500 autori provenienti da Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Romania, paesi balcanici e paesi baltici. L’evento è patrocinato dal Comune.