Pro loco, lunedì 31 agosto l’assemblea per eleggere il nuovo direttivo

È stata convocata per lunedì 31 agosto, alle ore 21, nella sala udienze dell’ex Giudice di pace di San Severino, l’assemblea dei soci della Pro loco chiamata a eleggere il nuovo direttivo dell’associazione e, successivamente, il nuovo presidente.

L’appuntamento era stato inizialmente fissato per lo scorso 6 luglio, ma la riunione era stata rinviata a data da destinarsi con l’obiettivo di consentire l’ingresso in associazione di nuovi volontari disponibili a partecipare e a collaborare alle attività della Pro loco.

Un passaggio che assume particolare significato anche alla luce delle parole della presidente uscente Paola Miliani, alla guida dell’associazione dal 2019 e reduce da due mandati.

In occasione di una recente intervista, Paola Miliani aveva sottolineato l’importanza di favorire un ricambio, auspicando soprattutto l’avvicinamento dei giovani: «Dopo sette anni servirebbero energie e idee nuove», aveva spiegato, invitando chiunque abbia entusiasmo e amore per San Severino a farsi avanti.

La Pro loco conta attualmente circa un centinaio di soci e rappresenta una realtà attiva sia sul fronte dell’accoglienza turistica sia nel sostegno alle iniziative cittadine. Attraverso il proprio ufficio di piazza, aperto tutti i giorni tranne il lunedì, garantisce inoltre un servizio di informazioni e accoglienza per cittadini e visitatori, oltre a svolgere altri servizi a supporto della comunità.

Nel bilancio degli ultimi anni trovano spazio anche iniziative di carattere sociale, come quella promossa recentemente a sostegno dell’Asp Lazzarelli, alla quale è stata destinata una somma raccolta attraverso la vendita di opere d’arte appartenenti alla Pro loco.

Sul fronte turistico, Paola Miliani ha evidenziato il crescente movimento registrato in città, con visitatori italiani e stranieri arrivati anche sulla scia di eventi e presenze televisive. “In questi giorni – sottolinea la presidente – è un continuo ‘via vai’ di persone che ci chiedono di poter visitare il teatro Feronia. Ci sono tantissime richieste, una grande attenzione dopo il pronunciamento dell’Unesco”.

Ora comunque l’attenzione è tutta rivolta all’assemblea del 31 agosto, che dovrà delineare la nuova squadra alla guida dell’associazione.