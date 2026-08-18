Rione di Contro, 5 giorni di festa con musica, divertimento e stand gastronomici

È ormai un evento fisso dell’estate settempedana: la Festa del Rione di Contro si prepara a riunire tante persone per cinque giornate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della convivialità. Parliamo di una manifestazione che negli anni è diventata un momento atteso nel calendario estivo di San Severino grazie all’impegno dell’Aps Rione di Contro e al coinvolgimento di molti giovani volontari.

La festa si svolge dal 19 al 23 agosto, in via Lorenzo D’Alessandro.

Si parte mercoledì 19 agosto con la messa, alle ore 19, e la musica di Omar Lambertini.

Giovedì 20 sarà la volta di Gianni e Roberto, mentre venerdì 21 spazio alla Suonami Band.

Sabato 22 toccherà a Carpineti, mentre la chiusura, domenica 23 agosto, sarà affidata a Matteo Tassi.

Accanto alle serate musicali non mancheranno gli altri appuntamenti della festa, tra cui la pesca e la ruota della fortuna, insieme agli stand gastronomici e alle iniziative pensate per trascorrere le serate in compagnia.

Dunque, un’occasione per ritrovarsi dopo le ferie, stare insieme e rinsaldare il senso di comunità di uno dei quartieri più vivi e popolosi di San Severino.