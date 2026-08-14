“TrasformAzioni”, il Feronia svela la nuova stagione di prosa nel segno dell’eccellenza

Un cartellone di altissimo profilo, sette spettacoli in abbonamento tra grandi classici della drammaturgia e titoli contemporanei di straordinaria presa emotiva e poi una ricchissima e prestigiosa programmazione fuori abbonamento con la stagione sinfonica della Form Orchestra filarmonica marchigiana, la stagione di circo contemporaneo firmata da El Grito, le “trame di consonanza” con l’associazione musicale Appassionata, le rassegne degli Incontri con l’Autore e delle Altre culture, i progetti scolastici, la rassegna cinematografica e l’Exstrastagione con prosa, danza, concerti e teatro amatoriale. Il tutto seguendo un unico grande filo conduttore: “TrasformAzioni”.

Il progetto, ideato dal direttore artistico Francesco Rapaccioni, giunge in un momento di straordinario orgoglio per l’intera comunità settempedana: il recente inserimento del Feronia nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. A sottolineare il valore istituzionale e la rilevanza culturale del traguardo raggiunto è il sindaco e sovrintendente dei Teatri, Rosa Piermattei: “Accogliamo questa nuova stagione teatrale con un’emozione del tutto speciale e con profondo orgoglio per il prestigioso riconoscimento attribuito dall’Unesco al nostro meraviglioso teatro”.

“Con TrasformAzioni – spiega il direttore Francesco Rapaccioni – vogliamo rappresentare la traccia invisibile e profonda che attraversa l’intera rassegna. Il concetto guida esplora come l’identità personale, le relazioni umane e le certezze sociali si ridefiniscano in un divenire continuo. Dalla realtà grottesca che si deforma alle inquietanti metamorfosi interiori, ogni rappresentazione invita il pubblico a cambiare prospettiva e a riflettere sulla fragilità e sul potere del cambiamento”.

Il palcoscenico del Feronia accoglierà interpreti di primo piano della scena nazionale accanto a giovani talenti. L’inaugurazione è affidata ad Ambra Angiolini che venerdì 23 ottobre porterà in scena “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni per la regia dell’attrice che salirà sul palco con Beatrice Cazzaro.

Giovedì 26 novembre seguirà “Il ritratto di Dorian Gray” per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Federica Luna Vincenti ed Alessio Vassallo.

Il 13 dicembre spazio alla commedia e al gioco delle maschere con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde, con Lucia Poli e Giorgio Lupano, diretti da Geppy Gleijeses.

Il nuovo anno, il 2027, farà alzare il sipario del Feronia venerdì 22 gennaio con Laura Morante protagonista di “Insieme”, testo scritto e diretto da Fabio Marra sui legami familiari che mutano.

Venerdì 12 febbraio Ettore Bassi e Galatea Ranzi interpreteranno “Ispettore in casa Birling” per la regia di Piero Maccarinelli, un testo di denuncia morale e sociale.

Venerdì 12 marzo Davide Enia porterà in scena il suo pluripremiato “Autoritratto” prima della grandiosa chiusura di martedì 6 aprile con “Amadeus” di Peter Shaffer, diretto e interpretato da Ferdinando Bruni con Daniele Fedeli.

La stagione comprende anche la rassegna cinematografica al teatro San Paolo, la stagione sinfonica della Form da novembre a maggio, le “Trame in Consonanza” ovvero i concerti in collaborazione con l’associazione musicale Appassionata tra ottobre e novembre, la stagione di circo contemporaneo per la direzione artistica del circo El Grito tra ottobre e aprile. Poi una lunga programmazione fuori abbonamento.

Gli abbonati della precedente stagione potranno esercitare il diritto di prelazione dal 16 al 20 settembre al botteghino del teatro Feronia, mentre i nuovi abbonamenti saranno venduti il 22 e 23 settembre. I prezzi restano invariati. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45.

Per informazioni: Pro loco (0733 638414) o botteghino del Feronia (0733 634369).