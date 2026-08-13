A scuola dal 1° settembre grazie a “Ponti di Comunità” tra socialità, creatività e sport

Ripartire dalla scuola come luogo di incontro, socialità e crescita, anche nei giorni che precedono l’inizio delle lezioni. È questo l’obiettivo del progetto “Ponti di Comunità: apprendimento, aggregazione e socialità”, promosso dall’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” nell’ambito dei fondi dell’Avviso Piano Scuola Estate 2026-2027.

I laboratori prenderanno il via martedì 1° settembre e proseguiranno nelle giornate del 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 settembre, con una giornata conclusiva l’11 settembre, quando sono previste lezioni aperte alle famiglie e momenti finali di esibizione, mostra, rappresentazione o attività sportiva.

L’iniziativa punta a favorire il benessere relazionale e l’aggregazione tra pari, rafforzando al tempo stesso competenze trasversali di carattere sociale, emotivo e digitale. Un modo per trasformare le giornate di fine estate in un’occasione di apprendimento attraverso esperienze pratiche, creative e condivise.

Il programma è particolarmente articolato e coinvolge sia la Primaria sia la Secondaria di primo grado, con attività differenziate in base alle classi che gli alunni frequenteranno nell’anno scolastico 2026-2027.

Per le classi prime della Primaria sono previsti due percorsi: “Corpi che raccontano”, laboratorio di danza, e “Voci in armonia”, laboratorio di canto. Per le classi seconde spazio alla creatività e alla logica con “Pieghe creative”, dedicato all’origami, e “La mente in gioco”, laboratorio di scacchi.

Le classi terze della Primaria, invece, potranno cimentarsi con “English Theatre Lab”, laboratorio di teatro in lingua inglese, oppure con “Volley in gioco”, dedicato alla pallavolo e alle attività sportive.

Non mancano proposte anche per i ragazzi che a settembre andranno alle Medie. Agli alunni delle classi prime, infatti, sono destinati due laboratori: “English Theatre Lab”, per avvicinarsi alla lingua inglese attraverso il teatro, e “Voci in armonia”, dedicato al canto.

Ciascun modulo prevede complessivamente 30 ore di attività e si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto. Nella maggior parte dei percorsi le attività si terranno dalle 9 alle 12 nelle giornate dal 1° al 10 settembre. L’11 settembre è invece prevista una formula speciale, con attività dalle 9 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, per consentire lo svolgimento delle iniziative conclusive aperte al pubblico: dall’esibizione finale alla mostra, dalla rappresentazione teatrale alla sfida di scacchi e ai giochi sportivi.

Il progetto è rivolto alle classi che non hanno recentemente usufruito di altri piani estivi, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di partecipazione e socializzazione attraverso attività pensate per diverse fasce d’età.

Per consentire alla scuola di organizzare i gruppi e predisporre al meglio le attività, le famiglie interessate dovranno comunicare la propria adesione entro il 20 agosto.

La dichiarazione potrà essere consegnata in formato cartaceo presso la sede centrale dell’Istituto oppure inviata via e-mail alla scuola.