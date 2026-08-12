Torna l’evento “Street Food”: dal 3 al 6 settembre appuntamento in piazza

La suggestiva cornice di Piazza del Popolo si prepara ad accogliere la nuova attesissima edizione della rassegna “Street Food”, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Quattro serate all’insegna del buon cibo, della musica live e della convivialità a ingresso completamente libero.

Con lo slogan “Good Food, Good Mood”, la manifestazione trasformerà il cuore pulsante di San Severino in un ristorante a cielo aperto. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle ore 19, offrendo un ricco ventaglio di proposte culinarie su ruote, abbinate a selezioni di birre artigianali e intrattenimento per tutte le età.

Ad accompagnare le degustazioni vi sarà una ricca programmazione musicale che spazierà tra generi e sonorità differenti, con spettacoli dal vivo e dj set ogni sera a partire dal tardo pomeriggio.

Questo il programma degli eventi live: giovedì 3 settembre “Spaghetti dj set”, una selezione musicale travolgente per inaugurare al meglio la rassegna, venerdì 4 settembre “Sound Better Band” con musica dal vivo ed energia per far cantare e ballare l’intera piazza, sabato 5 settembre “Veronica Key Band”, lo show musicale d’impatto per il grande sabato sera della manifestazione, domenica 6 settembre “Down South London”, gran finale con un suggestivo tributo alla leggendaria rock band britannica dei Pink Floyd.

Durante tutti i quattro giorni della manifestazione torna in città anche la propota “Escape City”: un’esperienza avvincente per giocare, sfidarsi in squadra e scoprire le meraviglie artistiche e storiche di San Severino Marche in modo originale e coinvolgente. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 328 3749956.