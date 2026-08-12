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Un'immagine della passata edizione
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Torna l’evento “Street Food”: dal 3 al 6 settembre appuntamento in piazza

in Consigliati 12 Agosto 2026 476 Visite

La suggestiva cornice di Piazza del Popolo si prepara ad accogliere la nuova attesissima edizione della rassegna “Street Food”, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Quattro serate all’insegna del buon cibo, della musica live e della convivialità a ingresso completamente libero.

Con lo slogan “Good Food, Good Mood”, la manifestazione trasformerà il cuore pulsante di San Severino in un ristorante a cielo aperto. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle ore 19, offrendo un ricco ventaglio di proposte culinarie su ruote, abbinate a selezioni di birre artigianali e intrattenimento per tutte le età.

Ad accompagnare le degustazioni vi sarà una ricca programmazione musicale che spazierà tra generi e sonorità differenti, con spettacoli dal vivo e dj set ogni sera a partire dal tardo pomeriggio.

Questo il programma degli eventi live: giovedì 3 settembre “Spaghetti dj set”, una selezione musicale travolgente per inaugurare al meglio la rassegna, venerdì 4 settembre “Sound Better Band” con musica dal vivo ed energia per far cantare e ballare l’intera piazza, sabato 5 settembre “Veronica Key Band”, lo show musicale d’impatto per il grande sabato sera della manifestazione, domenica 6 settembre “Down South London”, gran finale con un suggestivo tributo alla leggendaria rock band britannica dei Pink Floyd.

Durante tutti i quattro giorni della manifestazione torna in città anche la propota “Escape City”: un’esperienza avvincente per giocare, sfidarsi in squadra e scoprire le meraviglie artistiche e storiche di San Severino Marche in modo originale e coinvolgente. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 328 3749956.

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