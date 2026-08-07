Chiude per lavori il plesso “Gentili”: l’Infanzia trasloca. Le classi 5^ della Primaria “D’Alessandro” si spostano alle Medie

In vista del suono della prima campanella, previsto per lunedì 14 settembre, si riorganizza la “geografia scolastica” delle sezioni della scuola dell’Infanzia “Gentili-Luzio” e delle classi quinte della scuola Primaria “D’Alessandro” dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”.

Per consentire l’avvio dei lavori di ricostruzione post sisma e di riqualificazione strutturale programmati dal Comune nella scuola “Gentili”, infatti, è stata varata una nuova organizzazione. Si tratta di un’operazione studiata per garantire la continuità didattica in totale sicurezza e in ambienti idonei al benessere degli alunni e delle attività educative.

La nuova dislocazione temporanea delle sezioni di scuola dell’Infanzia e della Primaria vedrà il seguente assetto fin dal primo giorno di scuola:

il plesso “Virgilio” accoglierà la sezione A della scuola dell’Infanzia “Gentili”; il plesso “D’Alessandro” ospiterà sei sezioni dell’Infanzia, ossia le sezioni B e C della scuola dell’Infanzia “Gentili” e le sezioni B, C, D ed E della scuola dell’Infanzia “Luzio”; la sede centrale dell’Istituto (scuola Media) ospiterà le classi quinte (5^B, 5^C e 5^D) della scuola Primaria “D’Alessandro”.

La dirigenza scolastica e l’Amministrazione comunale, assieme a tutti i soggetti preposti, sta mettendo a punto ogni misura organizzativa utile a ridurre al minimo i disagi logistici legati al trasferimento e ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

Prossimamente le famiglie dei ragazzi coinvolti riceveranno indicazioni dettagliate in merito agli orari di ingresso e di uscita, alle modalità di accesso ai vari plessi scolastici, oltre all’organizzazione dei servizi accessori come il servizio mensa e i trasporti.