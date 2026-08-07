Avis-Admo: successo per l’iniziativa “Tuffati nella solidarietà” all’Eldorado

Oltre 1.500 persone informate e sensibilizzate sulla donazione in un solo giorno; un centinaio di volontari coinvolti; molti giovani che hanno deciso di “tipizzarsi” per poter donare il midollo osseo. E’ il frutto di una straordinaria domenica di mezz’estate fra tuffi, sole e divertimento al Parco acquatico Eldorado di Apiro dove le associazioni Avis Marche e Admo Marche hanno promosso una giornata dedicata al dono del sangue, del plasma e del midollo osseo. Si può dire veramente che siamo state messe solide… “Radici”, visto che l’iniziativa rientrava proprio nel progetto così denominato messo in campo con fondi regionali per “promuovere in tutto il territorio marchigiano la cultura della solidarietà e del dono sensibilizzando la cittadinanza attraverso eventi specifici o momenti di animazione”, come ha spiegato la coordinatrice Maria Gianuario, consigliere regionale e nazionale dell’Avis.

Grande entusiasmo e soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “Per noi è sempre un grande onore ospitare Avis e Admo. Da oltre quarant’anni Eldorado è un luogo di aggregazione e riteniamo sia anche una responsabilità mettere questo spazio a disposizione di iniziative capaci di generare valore per la comunità e di promuovere la cultura della solidarietà”, ha dichiarato Tecla Panatta, responsabile del Parco Acquatico Eldorado.

Alla giornata del 2 agosto sono intervenuti, fra gli altri, il presidente regionale dell’Avis, Daniele Ragnetti, e quello provinciale di Macerata, Morena Soverchia, nonché Maura Ricotta in rappresentanza dell’Admo Marche, che ha portato la sua testimonianza diretta di donazione del midollo osseo. Altri momenti informativi e di approfondimento sulle modalità per diventare donatori sono stati curati da professionisti sanitari del Centro trasfusionale di Macerata. Per molti giovani si è trattato di una “bella scoperta”, per altri l’occasione di conoscere meglio un orizzonte già noto ma ancora da raggiungere. Qualcun altro invece si è gettato veramente a “kamikaze” – parafrasando il nome dello scivolo più lungo d’Europa che caratterizza proprio il Parco acquatico Eldorado – sposando appieno il progetto “Radici” grazie a un’innata generosità. L’evento, infine, è stata pure l’occasione per distribuire gadget, magliette e cappellini di Avis e Admo attraverso giochi, quiz e gare di tuffi in piscina, fra musica e sano divertimento in compagnia.

Intanto, nel primo semestre del 2026 le Marche hanno registrato 400 nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e una decina di donazioni, mentre sul fronte del sangue la regione mantiene l’autosufficienza ma ha la necessità di incrementare le donazioni di plasma. E chissà che, proprio grazie a iniziative come quella di Apiro, non arrivino tanti nuovi volontari in grado di aiutare l’associazione a crescere ancora.