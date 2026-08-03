Mafalda Minnozzi porta sul palco “Voci di Donne”: un omaggio a Mina ed Ornella Vanoni

Mafalda Minnozzi porta nella suggestiva cornice del piazzale degli Smeducci, a Castello al monte, il progetto che ha debuttato a New York al Performing Arts Center e ha fatto registrare il tutto esaurito alla Casa Zerilli Marimò della New York University.

Con Paul Ricci alle chitarre, Mafalda presenta “Voci di Donne”, il suo tributo a due icone indiscusse della musica italiana: Mina e Ornella Vanoni. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione comunale, è per sabato 8 agosto, a partire dalle ore 21.15 (ingresso gratuito).

Il progetto rappresenta un’intensa esplorazione del percorso artistico e umano di Mina e Ornella Vanoni. Attraverso una scelta accurata di canzoni che hanno segnato le loro vite e carriere, svela le loro sfumature più intime. Alcuni di questi brani, commissionati a giganti come Paoli e Fossati, altri magistralmente tradotti o adattati da Lauzi e Bardotti, sono un fedele riflesso della loro essenza. Mafalda Minnozzi celebra con questo progetto il coraggio rivoluzionario e l’impatto trasformativo di queste donne sulla canzone italiana, figure che hanno sfidato le convenzioni e ridefinito il loro tempo.

Con una carriera internazionale e una qualità vocale unica, Mafalda Minnozzi è un’artista completa, capace di navigare maestosamente tra generi diversi: dal jazz alla world music, dalla bossa nova alla canzone d’autore italiana. La sua profonda sensibilità e la sua intensa presenza scenica la rendono l’interprete perfetta per dare voce a Mina e Vanoni, portando la loro eredità sul palco con rispetto e innovazione.

La selezione dei brani è stata meticolosamente curata, abbracciando il lungo periodo in cui Mina e Vanoni sono state protagoniste assolute. Mafalda arricchirà la performance con aneddoti e note, stimolando l’interesse del pubblico ed evidenziando lo spirito innovativo di queste due artiste. Queste melodie, ormai patrimonio musicale nazionale, continuano a risuonare come “classici” apprezzati dalle nuove generazioni

Per l’artista si tratta di un vero e proprio “ritorno a casa”: sebbene sia nata a Pavia, Mafalda si è trasferita all’età di 9 anni in città, paese d’origine dei suoi genitori. Proprio qui è cresciuta, ha iniziato a studiare canto e ha mosso i primi passi nel mondo della musica, partecipando ai primi concorsi e festival per voci nuove prima di intraprendere la sua straordinaria carriera internazionale tra Brasile e Stati Uniti.