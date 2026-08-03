Cosmari assume responsabile HSE a tempo indeterminato: domande entro il 27 agosto

Il Cosmari ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un Responsabile Hse (Health, Safety & Environment), inquadrato nell’Area tecnica e amministrativa, livello A2 del Ccnl Servizi ambientali – Utilitalia.

La figura opererà alle dirette dipendenze della Direzione, con il compito di coordinare le attività legate alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale, garantendo il rispetto della normativa vigente negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e nelle altre sedi operative dell’azienda.

Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in discipline tecnico-scientifiche, l’abilitazione Rspp (moduli A, B e C) e un’esperienza documentata di almeno cinque anni in ambito HSE, di cui almeno due maturati in impianti di trattamento rifiuti o in contesti industriali complessi. Sono inoltre richieste una solida conoscenza della normativa sulla sicurezza e dell’ambiente, competenze informatiche e patente di guida di categoria B.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le 23.59 del 27 agosto 2026, compilando l’apposito modulo online. Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale del Cosmari.

La selezione si articolerà in una prova scritta e in un colloquio, ciascuno valutato fino a un massimo di 30 punti. Al colloquio accederanno i candidati che avranno ottenuto almeno 18/30 nella prova scritta. In caso di un elevato numero di domande, potrà essere prevista una prova preselettiva.

La graduatoria finale, valida per 24 mesi, sarà formata sommando i punteggi conseguiti nelle prove d’esame e quelli attribuiti ai titoli posseduti dai candidati.