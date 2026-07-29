La diciannovenne Nazareth Marzoni vince la tappa settempedana di Miss Universo

Successo oltre le aspettative per la tappa di Miss Universo a San Severino. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata la diciannovenne Nazareth Marzoni, italocubana residente a Fermo, studentessa di design a Roma e modella con il sogno di proseguire la carriera nello spettacolo.

Seconda classificata la ventiduenne Micol Bidolli di Esanatoglia, barista con una grande passione per il mondo della bellezza. Il titolo di Next Candidate è andato invece alla studentessa diciassettenne Victoria Cannella, bolognese residente ad Ancona.

L’evento è andato in scena venerdì 24 luglio allo stadio comunale di San Severino, all’interno dell’OnMood Sound Festival. La tappa curata dall’agente regionale Luca Santarelli ha unito la moda alle vibrazioni musicali del festival, trasformando le aspiranti Miss in testimoni di resilienza e rinascita per un territorio colpito dal sisma, ma ricchissimo di cultura e vitalità.

Presente alla serata anche il sindaco Rosa Piermattei che ha espresso grande soddisfazione per l’evento.

La manifestazione si consolida come un momento chiave per la valorizzazione delle località simbolo delle Marche. Le iscrizioni per il tour regionale restano aperte per tutte le ragazze che desiderano inseguire il sogno delle finali nazionali di Miss Universo Italy. La prossima tappa è un grande ritorno ad Ancona: a Marina Dorica il prossimo 31 luglio torneranno a sfilare le Miss.

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