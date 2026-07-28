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Forti per due", il libro di Tiziana Bertoldin
Forti per due", il libro di Tiziana Bertoldin

“Forti per due”, il nuovo libro di Tiziana Bertoldin dedicato al “Cammino dei Forti”

in Attualità 28 Luglio 2026 240 Visite

La notorietà del Cammino dei Forti continua a crescere: il celebre percorso è infatti protagonista del libro Forti per due, il nuovo volume pubblicato da Giaconi Editore in cui la camminatrice, poetessa e medico geriatra e psichiatra Tiziana Bertoldin racconta l’intenso viaggio intrapreso a piedi lungo il celebre anello con partenza e arrivo a San Severino, compiuto in compagnia dell’inseparabile cugino Derman.

Molto più di un semplice diario di viaggio, l’opera offre uno sguardo intimo e profondo sul cuore dell’Alta Marca, territorio segnato dalle ferite del sisma del 2016 e dalle sfide dello spopolamento: un itinerario che si snoda tra fortezze, faggete, i prati di Gagliole e i silenzi di borghi storici come Elcito e Crispiero, dove il racconto si arricchisce di toccanti incontri umani, dal pittore Sauro Tupini ai giovani determinati a restare e ad animare le proprie comunità di origine.

Attraverso una narrazione sensibile, attenta al valore autentico del camminare e lontana dalla logica dei “safari fotografici” da social network, l’autrice sceglie di privilegiare la memoria visiva e sensoriale per restituire l’anima più vera dei luoghi attraversati. Grande soddisfazione è stata espressa da Davìd Dignani, a nome dell’Associazione Pranzo al Sacco e del Cammino dei Forti, che ha evidenziato come questa novità editoriale rappresenti un traguardo di straordinaria rilevanza per l’intero progetto, dimostrando come la mobilità lenta e il racconto di viaggio sappiano farsi motore di relazioni, memoria condivisa e nuove opportunità di valorizzazione turistico-culturale per l’intero territorio.

Di seguito, l’intervista all’autrice del libro Tiziana Bertoldin:

https://giaconieditore.com/blogs/giaconi-editore-blog/forti-per-due-sul-cammino-dei-forti-con-tiziana-bertoldin

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