Per il decimo anno consecutivo Fisiomed e vacanze non si intersecano

Il Gruppo medico Fiosiomed ha deciso, come ormai consuetudine dal 2017, di rimanere a disposizione e al servizio della collettività anche nel mese da sempre adibito alle ferie, agosto.

Pertanto anche nel mese del solleone l’attività di Fisiomed non verrà affatto ridotta, anzi. Ciò grazie agli oltre 300 specialisti, medici e collaboratori che hanno aderito all’idea di spalmare il loro periodo di riposo in altri periodi dell’anno. Un bell’esempio di attenzione massima ai pazienti (compresi i turisti), in linea con la mission di Fisiomed che persegue un’idea di sanità rapida sì, professionale sì, ma soprattutto profondamente umana. Un’idea di sanità che riconosce le persone prima delle patologie.

Il Gruppo medico dunque consentirà sempre di fare prevenzione, controlli ed esami con i suoi macchinari avanzati in ognuna delle 11 strutture, 10 nel territorio (compresa quella nel fermano, a Casette d’Ete) più il centro di Milano.

Rispetto alla scorsa estate Fisiomed metterà a disposizione ben tre sedi in più: l’ex Centro Lisa a San Severino, il Centro Aurora a Macerata e la recentissima novità del poliambulatorio di Civitanova in via Carducci. Nella struttura gli utenti hanno a disposizione 46 specialisti e 10 ambulatori.