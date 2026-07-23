Al via la 36esima edizione della festa del Rione Settempeda con la Sagra dei Vincisgrassi

Prende il via mercoledì 29 luglio la trentaseiesima edizione della festa del Rione Settempeda, abbinata alla tradizionale Sagra dei Vincisgrassi. Promossa dall’associazione di quartiere, col patrocinio del Comune, la manifestazione si svolge – come sempre – presso l’area verde più grande del rione fino a domenica 2 agosto.

A precederla ci sarà – lunedì 27 luglio (ore 21.30) – l’anteprima culturale al Parco archeologico di Septempeda: lo spettacolo “Le scelte impossibili degli eroi”, inserito nella rassegna regionale Tau (Teatri antichi uniti).

Poi, i festeggiamenti entreranno nel vivo mercoledì 29 luglio con la messa all’aperto alle ore 20.30, l’apertura degli stand e del servizio bar alle ore 22, lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia “Terra dei Fioretti”, sempre alle ore 22.

Giovedì 30 luglio le attività cominceranno alle ore 18 con il torneo di Beach volley organizzato in collaborazione con la Società San Severino Volley. Alle ore 21 spazio alla Ruota della fortuna e ai giochi popolari, in concomitanza con il Torneo di Burraco presso i locali parrocchiali.

La gara è in memoria di Giuliana Ruggeri, recentemente scomparsa. Dirige Giulio Mosciatti, iscrizioni aperte sia su prenotazione (al numero 348 2627702) sia al momento.

Poi, alle 22, il concerto dell’Andrea Bonifazi Special Band.

Venerdì 31 luglio proseguirà il torneo di Beach volley alle ore 18, seguito alle ore 21 dai giochi popolari con la Ruota della fortuna. Alla stessa ora, nei locali parrocchiale, si disputerà la Gara di briscola a 16 coppie, a regolamento italiano e con quota d’iscrizione di 20 euro a coppia. In palio ci sono due prosciutti per i primi classificati, due lonze per i secondi, due salami per i terzi e due bottiglie di vino per i quarti (con premi ridotti in proporzione nel caso non si raggiunga il numero completo di coppie). Dalle ore 22 l’intrattenimento musicale vedrà l’esibizione del gruppo “I Varie Età”, a cui farà seguito un DJ set.

Sabato 1° agosto, alle ore 19, dimostrazione di tiro con l’arco curata dall’Associazione Palio dei Castelli, alle 21 giochi popolari e Ruota della fortuna, alle 22 concerto del duo “Gianni e Roberto”.

Domenica 2 agosto, alle 11, messa all’aperto. Alle ore 19 due appuntamenti in contemporanea: la dimostrazione di tiro alla fune e una nuova sessione di tiro con l’arco con il Palio dei Castelli. Dopo i giochi popolari delle ore 21, l’edizione si chiuderà con la serata musicale affidata a Luca Bachetti.