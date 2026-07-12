Torna il “Bus mare”: dal 13 luglio il collegamento con la spiaggia di Porto Recanati

Anche per la stagione estiva 2026 si rinnova l’appuntamento con il “Bus mare” per raggiungere la spiaggia di Porto Recanati. Il Comune di San Severino, in collaborazione con la società Contram Servizi per la Mobilità, ha ufficializzato l’attivazione delle corse pensate per agevolare gli spostamenti di cittadini, famiglie e giovani verso la località balneare della costa adriatica senza lo stress del traffico e del parcheggio.

Il collegamento sarà operativo dal 13 luglio e fino al 1° agosto, coprendo i giorni feriali dal lunedì al sabato (escluse le domeniche e i giorni festivi). Il servizio prevede una comoda corsa di andata al mattino e una di ritorno nel primo pomeriggio, garantendo una giornata di relax al mare.

Il viaggio di andata osserverà i seguente orari: ore 7 stazione di San Severino, 7.02 inizio di via Settempeda, 7.03 via Settempeda fermata ospedale, 7.05 località Taccoli, 7.09 località Rocchetta, 7.30 Sambucheto, 8.00 Porto Recanati.

La corsa di ritorno ripartirà da Porto Recanati alle ore 13, arriverà a Sambucheto alle ore 13.30, in località Rocchetta alle 13.51, località Taccoli alle 13.55, via Settempeda ospedale ore 13.57, inizio di via Settempeda alle ore 13.58 e terminerà la corsa alla stazione ferroviaria dove l’arrivo è previsto per le ore 14.

Per ulteriori dettagli sui biglietti, le tariffe e le modalità di viaggio, gli utenti possono consultare i canali ufficiali messi a disposizione dall’azienda di trasporti: il sito www.contram.it le e-mail info@contram.it o info@contramservizi.it oppure chiamare il numero verde 800037737.