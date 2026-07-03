Trasporto scolastico: iscrizioni solo online sulla piattaforma Simeal entro il 31 luglio

Il Comune informa che a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027 sarà attivato un sistema informatizzato per la gestione del servizio di trasporto scolastico con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente, semplice e trasparente per le famiglie.

Il genitore che vorrà iscrivere il proprio figlio al servizio di trasporto scolastico dovrà procedere alla registrazione tramite Spid o Cie sulla piattaforma Simeal raggiungibile al seguente link:

https://sanseverinomarche.simeal.it

In alternativa si può scaricare l’App “Simeal”. In seguito all’accesso alla piattaforma si potrà procedere all’inoltro della domanda.

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuata per tutti gli alunni che intendono usufruire del suddetto servizio che frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado entro e non oltre la data del 31 luglio.

L’iscrizione avrà validità per l’anno scolastico 2026-2027, salvo revoca da parte dell’utente, che dovrà essere sempre comunicata all’Ufficio Trasporti del Comune.

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico prevede il versamento delle seguenti contribuzioni. Per l’abbonamento interno, andata e ritorno, quota complessiva da versare 240 euro in tre rate da 80 euro con scadenza 30 settembre 2026, 29 gennaio 2027 e 30 aprile 2027.

Per l’abbonamento ridotto n.1, sempre andata e ritorno, per famiglie con due figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio quota da versare 216 euro a figlio, rate da 72 euro, sempre con le stesse scadenze.

Per l’abbonamento ridotto n.2, sempre andata e ritorno, per famiglie con tre figli quota da versare 168 euro a figlio e rate da 56 euro sempre stesse scadenze.

Infine per l’abbonamento di una sola corsa, andata o ritorno, quota da versare 165 euro in tre rate da 55 euro con stesse scadenze.

L’Ufficio Trasporti sarà a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto. Orario sportello al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13, martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Per ulteriori informazioni si può anche contattare il numero di telefono 0733 641320.