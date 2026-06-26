Poste italiane: ecco le novità orarie per i mesi di luglio e agosto

Poste italiane comunica la rimodulazione temporanea delle aperture estive giornaliere ed orarie che interesserà l’ufficio postale settempedano.

La misura, inserita nel Piano di rimodulazione preventivamente comunicato all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, rispetta i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 giugno 2007.

Alla luce della riorganizzazione dal 27 luglio al 21 agosto l’Ufficio postale di San Severino rimodula l’orario di apertura al pubblico esclusivamente nelle seguenti settimane e con le seguenti modalità: dal 27 al 31 luglio apertura dalle ore 8.20 alle ore 13.35, dal 10 al 14 agosto apertura dalle ore 8.20 alle ore 13.35, dal 17 al 21 agosto apertura dalle ore 8.20 alle ore 13.35.

L’azienda ricorda che sono sempre a completa disposizione della clientela i servizi online fruibili direttamente dal sito web Poste.it o tramite le app dedicate di Poste Italiane. Attraverso questi canali digitali è possibile svolgere in autonomia numerose operazioni correnti, tra cui il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente e l’invio della corrispondenza.