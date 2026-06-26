Nuovo Ponte dell’Intagliata: l’impresa Francucci srl di Treia si aggiudica i lavori

Compie un passo decisivo l’iter per la costruzione del nuovo ponte dell’Intagliata, una delle infrastrutture viarie più strategiche e attese del territorio settempedano.

L’Usr Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, attraverso la Direzione Appalti e contratti, al termine della procedura telematica negoziata, ha ufficialmente aggiudicato l’appalto dei lavori all’impresa Francucci Srl di Treia. L’importo dell’opera ammonta a 1 milione e 900 mila euro.

L’appalto prevede la costruzione di un nuovo manufatto moderno, a campata unica di circa 22 metri, che sarà realizzato in acciaio con soletta in cemento armato e avrà una larghezza complessiva di circa 7,5 metri. L’opera sarà per 1 milione e 250 mila euro finanziata dalla Struttura commissariale attraverso l’Ordinanza speciale n. 137, mirata al recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, e per i restanti 650 mila euro dalla Regione grazie a un finanziamento intercettato dal Comune nel dicembre dello scorso anno.

Non verrà demolito il ponte storico che sarà completamente restaurato da parte di Anas con un distinto intervento. Già seriamente lesionato dagli eventi sismici del 2016, nel marzo 2023 il vecchio ponte era stato danneggiato da un mezzo pesante che ne aveva distrutto una delle balaustre di protezione.

“Con l’affidamento formale alla ditta Francucci Srl si apre ora la fase operativa per costruire il nuovo ponte e restituire alla comunità un’opera moderna e sicura – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei –. Ancora una volta dobbiamo dire grazie al Commissario speciale alla ricostruzione sisma 2016, senatore Guido Castelli, per uno stanziamento che consentirà di aprire in tempi piuttosto brevi il cantiere”.