“I giovedì del cinema in piazza”: torna la rassegna all’aperto con sette film gratuiti

Torna ad accendersi il grande schermo sotto le stelle in Piazza del Popolo. Nell’ambito del ricco cartellone di eventi estivi il Comune e il Cinema San Paolo presentano la nuova edizione della rassegna “I giovedì del cinema in piazza”.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è diventata un punto di riferimento per i cittadini e per i turisti. Per quel che resta del mese di giugno, per tutto luglio e l’inizio di agosto, offrirà sette serate con proiezioni uniche che avranno inizio alle ore 21.30 (ad eccezione della prima serata, fissata per le 21) e spazieranno tra generi differenti: dai grandi successi della commedia italiana alle pellicole d’autore, fino all’animazione per i più piccoli e ai docufilm legati al territorio marchigiano.

Il programma completo vede come serata di apertura, giovedì 25 giugno alle ore 21, il docufilm di casa nostra “Il galoppo del Piancavallino” (ne riferiamo a parte).

La rassegna di cinema proseguirà giovedì 2 luglio con “La vita va così”, commedia italiana e ultimo lavoro diretto da Riccardo Milani. Nel cast grandi nomi del nostro cinema tra cui Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, per una serata di riflessioni e grandi risate.

Giovedì 9 luglio “Rental family – Nelle vite degli altri”, un’opera profonda, brillante e acclamata nei festival internazionali (da Toronto a Londra e Tokyo) con protagonista Brendan Fraser. Il film indaga con rara delicatezza, emozione e umorismo il tema delle relazioni umane e delle famiglie “in affitto” nel Giappone contemporaneo.

Mercoledì 15 luglio “Le cose non dette”. Sarà l’unico appuntamento di mercoledì per il tesissimo e applaudito thriller drammatico diretto da Gabriele Muccino. Sul grande schermo un cast d’eccellenza che vede schierati Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, uniti dal filo conduttore dei segreti che ogni famiglia nasconde.

Giovedì 23 luglio verrà presentato “La vita da grandi”, l’emozionante debutto alla regia di Greta Scarano (fresco di candidatura ai David di Donatello e vincitore del premio European Young Audience Award agli Efa). Interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci, il film racconta con straordinaria sensibilità e ironia la storia di un ragazzo autistico che decide di intraprendere un “corso intensivo di adultità” per diventare indipendente.

Giovedì 30 luglio, serata dedicata ai più piccoli con “Zootropolis 2” della Disney. Tornano l’intrepida coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde nel tanto atteso secondo capitolo dell’amatissimo film d’animazione premio Oscar.

Giovedì 6 agosto “Breve storia d’amore” chiuderà il cartellone estivo. Una pellicola drammatico-romantica diretta da Lodovica Sanfolid, con un cast intenso che vede tra i protagonisti Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.